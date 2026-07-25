Santo Domingo inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una fiesta musical y emotivo homenaje a Venezuela

Para el presidente de Centro Caribe Sports, entidad que organiza la competición, la sola presencia de Paulino genera "una expectativa única".

Santo Domingo, República Dominicana/Con un espectáculo colmado de música y sin olvidar los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, República Dominicana inauguró este viernes los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la campeona olímpica Marileidy Paulino como gran anfitriona.

La esperada salida de los más de 6.000 atletas de 37 países, que competirán en 40 deportes y 57 disciplinas, en el estadio Olímpico Féliz Sánchez marcó el inicio de los Juegos.

La colorida fiesta, que incluyó un espectáculo con drones que simuló la bandera del país organizador y bailarines de merengue, ritmo característico de República Dominicana, tuvo espacio para homenajear a los venezolanos, afectados por los terremotos del 24 de junio que ya suman casi 5.400 decesos.

"La alegría de esta noche no nos hace olvidar el dolor de nuestros hermanos. En nombre de todos los pueblos aquí representados queremos expresar nuestra solidaridad y cariño al pueblo de Venezuela. ¡Venezuela te amamos!", dijo José Monegro, presidente del Comité Organizador al inaugurar los Juegos.

El recuerdo a Venezuela no empañó una fiesta colorida seguida con euforia en las gradas del estadio.

Es "más que una emoción ver este Estadio Olímpico es como algo de otro planeta", dice a AFP Sandy Valdez, un empleado público de 55 años que asistió a esta apertura con su hija.

Paulino, la reina en Santo Domingo -

La mayor ovación de la noche llegó con el desfile de Paulino, plusmarquista mundial en los 400 metros y líder a la delegación de su país que desfiló a ritmo del popular merengue.

La "Gacela" dominicana adelantó a la AFP en una entrevista que busca mejorar su marca personal en los 400 m, en estas competencias que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y que, según afirmó, serán para ella como "unos Juegos Olímpicos en casa".

Paulino, campeona olímpica en París 2024 y medallista de plata en el Mundial de Tokio 2025, donde registró la tercera mejor marca femenina de la historia en los 400 m con 47.98 segundos, buscará rebajar ese tiempo durante la presente temporada.

Yulismar Rojas, la gran ausente-

Paulina es la gran figura de unos Juegos que añoran la presencia de la triplista venezolana Yulimar Rojas, cuya participación "no ha sido oficializada", dijeron a AFP fuentes cercanas a la deportista. Todo indica que no estará en el evento.

Organizadores de los Juegos aseguraron que acudirán a la justa deportiva campeones y medallistas olímpicos y panamericanos, entre ellos los venezolanos Julio Mayora y Keydomar Vallenilla. Christian Pinales, Junior Alcántara y Alexander Ogando, son otras de las figuras confirmadas.

Para el presidente de Centro Caribe Sports, entidad que organiza la competición, la sola presencia de Paulino genera "una expectativa única".

"Un sueño para los dominicanos ver correr a su Marileidy en su propia tierra", dijo Luisin Mejía.

Ramona Lantigua, una contadora de 52 años que asistió con su esposo al estadio para la inauguración, coincidió en que Paulino es un "orgullo" y espera "verla triunfar, ganar la medalla de oro como lo hizo recientemente".

Los Juegos tienen a Cuba en la cima del medallero histórico con 1919 medallas de oro y un total de 3730 preseas. México lo sigue con 1523 medallas doradas y un total de 4252.