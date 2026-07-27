Metro de Panamá| Usuarios denuncian empujones, falta de cortesía y dificultades para abordarlo

Entre las acciones adoptadas figura la detención temporal y estratégica de algunas escaleras mecánicas, utilizada para controlar el flujo hacia los andenes y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque.

Panamá/El aumento de pasajeros en el Metro de Panamá ha obligado a implementar medidas operativas para regular el ingreso a los andenes y evitar aglomeraciones durante las horas de mayor demanda.

El sistema moviliza diariamente a cerca de 420 mil usuarios, según los datos oficiales, haciendo que la alta afluencia provoque que algunas personas tengan dificultades para abordar los trenes, mientras otras deben esperar hasta que disminuya la concentración de pasajeros. La afluencia de pasajeros se registra desde el alza del combustible, que fue a nivel mundial.

Entre las acciones adoptadas figura la detención temporal y estratégica de algunas escaleras mecánicas, utilizada para controlar el flujo hacia los andenes y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque.

El Metro aclaró que esta medida no necesariamente responde a fallas de los equipos, sino que forma parte de sus procedimientos preventivos de seguridad.

Pero las medidas generan opiniones diversas entre los pasajeros. Algunos reconocen que son necesarias ante la cantidad de personas que utilizan el servicio, mientras otros señalan que afectan sus desplazamientos y pueden provocar retrasos.

“Muchas veces tenemos problemas para subir las escaleras y, bueno, tenemos que hacerlo porque necesitamos el metro”, relató una usuaria.

Los pasajeros también pidieron reforzar la denominada metrocultura, principalmente el respeto de las filas, el uso adecuado de los espacios y la prioridad para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Cuando entran a los metros, empiezan, empujan, empiezan a insultar a la gente. Los jóvenes no les quieren dar los puestos a los adultos. Es muy difícil”, manifestó otra pasajera.

Una usuaria que se dirigía a una cita de terapia ocupacional expresó preocupación por los retrasos: “Es correcto, sabemos que eso tiene que solucionarlo porque llegamos tarde”.

Además de regular el ingreso, el Metro mantiene intervalos de aproximadamente dos minutos y 15 segundos entre trenes para agilizar el traslado. Sin embargo, durante los periodos de mayor afluencia, la capacidad resulta insuficiente para permitir que todos los pasajeros aborden de inmediato.

Con información de Heady Morán.