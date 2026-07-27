ASEP retoma el proyecto de soterramiento de cables en Obarrio

La obra abarca la instalación subterránea de 130,000 metros lineales de cables de telecomunicaciones en Campo Alegre, con trabajos nocturnos para minimizar el impacto en la zona bancaria.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) dio inicio a los trabajos de soterramiento de cables correspondientes a la parte 2 de la fase 1 en el sector de Obarrio, específicamente en la zona de Campo Alegre. Esta etapa contempla la instalación subterránea de 130,000 metros lineales de cable de telecomunicaciones, con la meta fijada para concluir a finales de 2026.

La administradora general de la institución, Zelmar Rodríguez, explicó que este proyecto representa la continuidad del plan integral iniciado entre 2013 y 2014, el cual ya logró completar al 100% las obras de cables soterrados en Santiago, David y la primera etapa de Obarrio.

Dado que los trabajos de migración y la instalación de cables subterráneos pueden generar afectaciones temporales en los servicios de telecomunicaciones, la ASEP confirmó que las labores se llevarán a cabo en horas nocturnas. La medida busca proteger la dinámica comercial y financiera del área bancaria, garantizando que el impacto operacional sea el menor posible para los comerciantes, residentes y usuarios.

Al término de esta fase, la ASEP proyecta extender el soterramiento de cables en Panamá hacia una segunda fase global que comprenderá cinco áreas clave del país. Entre los puntos contemplados dentro del plan oficial destacan la Calle Tercera en Colón, el Casco Viejo, el distrito de Las Tablas, La Chorrera y sectores vinculados a la ruta de Las Reinas.

La ejecución de la obra se realiza de forma coordinada con la participación del ente regulador, y empresas operadoras del sector como Tigo y Cable & Wireless, con el objetivo de dotar al país de una infraestructura urbana más moderna y eficiente.

Con información de Jocelyn Mosquera.