Farruko y Greeicy conquistan Tomorrowland 2026 junto a Steve Aoki

La colaboración con Farruko y Greeicy fue uno de varios momentos especiales del set de Aoki. El DJ también recibió a John Martin, quien interpretó “Whole Again” y provocó una respuesta emotiva entre los asistentes.

El talento latino llegó al MainStage de Tomorrowland 2026 con Farruko y Greeicy, quienes sorprendieron durante el Weekend 2 al compartir escenario con Steve Aoki.

Los artistas interpretaron juntos “Yapárque” ante miles de asistentes en Boom, Bélgica, en una presentación que combinó ritmos latinos con la energía de la música electrónica.

Farruko había anticipado su participación mediante redes sociales, donde escribió: “No me llamen pa chismes estoy en @tomorrowland haciendo un preview de #madrid con @steveaoki derramando aura global ”. Sus seguidores celebraron la aparición con mensajes como: “Que hablen los estancados hasta la muerte que siguen viviendo con música del 2016, Mi Ídolo sigue haciendo palos de otro Nivel en 2026”; y “Pueden decir lo que quieran, pero a Farru le queda muy buena estilo electrónico y el tema es un palo”.

La colaboración con Farruko y Greeicy fue uno de varios momentos especiales del set de Aoki. El DJ también recibió a John Martin, quien interpretó “Whole Again” y provocó una respuesta emotiva entre los asistentes.

Otro invitado fue Thibaut Courtois. El guardameta belga apareció junto a Aoki para participar en el tradicional “Cake Face”, dinámica que consiste en lanzar pasteles al público y que generó una nueva ola de euforia.

El espectáculo incluyó además un tributo a Oliver Tree. Sin embargo, la participación de Farruko y Greeicy destacó especialmente por situar la música latina en el centro de uno de los festivales electrónicos más reconocidos del mundo.

Tomorrowland 2026 también representa el regreso del festival después del incendio que destruyó su escenario principal en 2025, ocurrido poco antes del comienzo de aquella edición. Este año, la organización adoptó el lema ‘Consciencia’, inspirado en seis emociones universales: maravilla, alegría, deseo, amor, ira y tristeza.

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El nuevo escenario principal alcanza 43 metros de altura y cuenta con 2.400 paneles LED, 232 altavoces, 1.500 luminarias, 56 láseres, 38 fuentes, plataformas para bailarines, dos cascadas y siete caras inflables.

“Esto es una pasada, es un mundo totalmente aparte. Esto es para venir y vivirlo. No te lo pueden contar”, dijeron a EFE Asunción y Rafael, dos españoles que asistieron por tercera vez.

La dimensión internacional continúa siendo uno de los rasgos del festival. Según la organización, el público procede de más de 200 países, mientras Dreamville funciona como punto de encuentro para asistentes que permanecen durante los dos fines de semana.

Entre las banderas presentes, la de España recibió especial atención tras el triunfo mundialista de su selección en Nueva York. Rafael contó a EFE: “Me han dado hasta las gracias. Abrazándonos la gente. (...) La verdad que es súper loco. Nos hemos hecho de notar, la verdad. Con la bandera y con el campeonato del mundo”.

El español también destacó el ambiente entre asistentes de distintas nacionalidades: “Lo mejor, la gente. Yo creo que lo que es el socializar, da igual el país del que venga la peña. Hablas con la gente, parece que lo conoces de toda la vida. Y es un tío que a lo mejor es de la otra punta del mundo, que no has visto jamás, pero hablas con él. Y te regala magdalenas”.

Asunción describió así la experiencia: “Es un lugar súper especial. Cada año que viene, más mágico todavía (...). Es como que entras aquí en una burbuja y no piensas en nada del exterior. Todo el mundo va contento, todo el mundo va riéndose”.

De esta manera, Tomorrowland 2026 combina espectáculo, diversidad cultural y recuperación, mientras Farruko y Greeicy refuerzan la presencia latina en su escenario principal. Una noche especialmente memorable para todos.