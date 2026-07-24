Chenoa responde a la controversia afirmando ser la dueña de su perrita

La situación surgió después de que una mujer residente en Canarias asegurara públicamente que el animal le pertenece y es la mascota que perdió en Tenerife durante 2024, una afirmación que ha generado un amplio debate en redes sociales y motivó una respuesta oficial por parte del equipo de la artista.

La cantante y presentadora Chenoa enfrenta una inesperada controversia relacionada con Cloe, la perra que adoptó recientemente y que ha cobrado protagonismo tras el estreno de una nueva temporada de Dog House en TVE.

La situación surgió después de que una mujer residente en Canarias asegurara públicamente que el animal le pertenece y es la mascota que perdió en Tenerife durante 2024, una afirmación que ha generado un amplio debate en redes sociales y motivó una respuesta oficial por parte del equipo de la artista.

La denunciante, identificada como Cristina, sostiene que existen numerosas similitudes físicas entre la perra desaparecida y la mascota de Chenoa. Por ese motivo, ha solicitado que ambas sean sometidas a una prueba de ADN para confirmar o descartar definitivamente si se trata del mismo animal. No obstante, la mujer también ha manifestado que no considera responsable a la cantante de la situación, ya que entiende que la adopción habría sido realizada sin conocimiento de un posible antecedente relacionado con la procedencia de la mascota.

Ante la creciente repercusión del caso, la representación de la artista difundió un comunicado con el propósito de aclarar las circunstancias en las que se produjo la adopción de Cloe. En el documento se explica que todo el proceso se desarrolló respetando la normativa vigente y bajo la supervisión de profesionales especializados en bienestar animal.

Según el comunicado, “la adopción de Cloe se realizó cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales”, incluyendo revisiones veterinarias, el escaneo correspondiente y la implantación de un microchip por parte de la asociación responsable de la entrega del animal. El equipo de Chenoa sostiene que cada uno de los procedimientos exigidos fue realizado conforme a la legislación aplicable para este tipo de adopciones.

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Además, la representación de la cantante informó que se practicaron verificaciones adicionales con el objetivo de descartar cualquier duda sobre la identidad del animal. En ese sentido, señaló que también se efectuó “una prueba adicional —mediante inspección física y radiografías— que descarta categóricamente la existencia de cualquier microchip anterior”. Esa revisión constituye uno de los principales argumentos con los que la artista busca cerrar la controversia.

El comunicado también hace referencia a la situación emocional de quienes atraviesan la pérdida de una mascota, aunque insiste en que la documentación reunida durante el proceso de adopción ofrece certezas sobre el caso. En ese contexto, el equipo de Chenoa afirmó: “Comprendemos perfectamente el dolor de cualquier persona que haya perdido a su mascota, pero la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal. Por respeto a la privacidad y a la veracidad de los hechos, no se alimentarán especulaciones sobre un expediente totalmente cerrado y en regla”.

La controversia adquirió una mayor dimensión debido a que coincide con el regreso de Dog House, el programa emitido por TVE y presentado por Chenoa, cuyo eje central es precisamente la adopción responsable de perros. El formato muestra el trabajo realizado en refugios de animales y el proceso mediante el cual numerosas mascotas encuentran un nuevo hogar, promoviendo además la tenencia responsable y el bienestar animal.

Mientras el caso continúa generando comentarios entre los seguidores de la artista y defensores de los derechos de los animales, Chenoa mantiene su agenda profesional prevista para las próximas semanas. La cantante aprovechará el verano para ofrecer varios conciertos en distintas localidades españolas antes de continuar con las grabaciones del programa televisivo, donde seguirá impulsando campañas relacionadas con la adopción.

Por ahora, el equipo de la artista considera que la documentación veterinaria y los controles efectuados permiten dar por resuelta la situación. Sin embargo, la denuncia pública realizada por la mujer que asegura haber perdido a su mascota en Tenerife mantiene el interés sobre un caso que ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de la identificación mediante microchip, los protocolos de adopción legal de mascotas y los mecanismos destinados a garantizar la trazabilidad de los animales de compañía.