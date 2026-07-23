D4vd: la reacción del cantante durante la audiencia al ver las fotos de la víctima

El detective Joshua Byers relató que acudió al lugar el 8 de septiembre de 2025 para participar en la revisión del vehículo. Durante su declaración, señaló que, al llegar a la escena, desconocía con precisión lo que encontraría en el interior del automóvil.

El proceso judicial de David Burke sumó un nuevo capítulo tras la audiencia preliminar celebrada en la Corte Superior de Los Ángeles, donde la Fiscalía presentó parte del material recopilado durante la investigación por la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández.

El artista enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos, mientras las autoridades continúan exponiendo las pruebas reunidas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Durante la diligencia, un detective de la unidad de robos y homicidios del LAPD explicó ante el juez cómo se produjo el hallazgo de los restos de la joven en el vehículo Tesla que pertenecía al cantante. De acuerdo con el testimonio, el automóvil había sido incautado días antes en una calle de Hollywood Hills y posteriormente trasladado a un depósito de remolque en Hollywood, donde se realizó una inspección más detallada como parte de la investigación.

El detective Joshua Byers relató que acudió al lugar el 8 de septiembre de 2025 para participar en la revisión del vehículo. Durante su declaración, señaló que, al llegar a la escena, desconocía con precisión lo que encontraría en el interior del automóvil. En ese contexto manifestó: “Esperaba encontrar un cuerpo en un maletero”. Más adelante añadió: “Mi información fue recopilada cuando llegué a la escena”.

Según el investigador, durante la inspección del compartimiento delantero del Tesla fueron localizados elementos que pasaron a formar parte de la evidencia recopilada por las autoridades. Entre ellos figuraban una bolsa para cadáver de color negro parcialmente abierta y otra bolsa de basura con correas azules, objetos que fueron documentados e incorporados al expediente judicial como parte de las pruebas analizadas por los peritos.

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A lo largo de la audiencia también fueron exhibidas fotografías relacionadas con la investigación. De acuerdo con la información presentada ante el tribunal, las imágenes fueron observadas por los asistentes, incluido el acusado. Diversos reportes sobre la diligencia señalaron que David Burke llamó la atención por las expresiones y gestos que realizó mientras se desarrollaba la exposición del material probatorio, un momento que se convirtió en uno de los aspectos más comentados del proceso judicial.

La investigación sostiene que, después de la muerte de Celeste Rivas Hernández, el acusado habría adquirido distintos artículos mediante compras realizadas por internet y en establecimientos comerciales para presuntamente facilitar la manipulación y eliminación de evidencia. Entre los productos mencionados por la Fiscalía figuran una pala, dos motosierras, una bolsa para cadáver y bolsas de lavandería de alta resistencia.

Asimismo, un informe de la audiencia preliminar obtenido por el medio PEOPLE señala que también habría comprado una piscina inflable azul con un propósito específico dentro de la hipótesis presentada por los investigadores. De acuerdo con ese documento, el objeto habría sido adquirido “para evitar que su sangre se derramara en el piso de su garaje”, afirmación que forma parte de los elementos expuestos por la acusación durante el proceso.

El caso ha despertado una amplia atención pública debido a la notoriedad del cantante y a la gravedad de los cargos que enfrenta. Mientras la Fiscalía continúa presentando pruebas para sustentar la acusación, la defensa tendrá la oportunidad de responder a cada uno de los señalamientos durante las siguientes etapas del proceso judicial.

Por ahora, la investigación del LAPD y las evidencias presentadas en la audiencia preliminar serán determinantes para establecer si existen fundamentos suficientes para que David Burke, conocido artísticamente como D4vd, sea llevado a juicio por los delitos que le atribuye la Fiscalía del condado de Los Ángeles. El desarrollo de las próximas audiencias definirá el rumbo de uno de los procesos penales que mayor atención ha generado en los últimos meses.