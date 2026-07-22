Harry Styles suspende concierto en São Paulo por problema salud

El cantante británico canceló de forma inesperada el concierto que tenía programado para el martes 21 de julio en Brasil, una decisión anunciada apenas horas antes de la apertura del recinto y que tomó por sorpresa a miles de seguidores que aguardaban su presentación.

La productora encargada del evento confirmó la suspensión mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde explicó que la medida obedecía a un “problema de salud en la gira”, sin precisar si la situación afectaba directamente al artista o a algún integrante de su equipo de trabajo.

La noticia generó incertidumbre entre los asistentes que ya se encontraban camino al estadio o esperaban en las inmediaciones para ingresar al espectáculo, correspondiente a la tercera actuación del intérprete en la ciudad. En el mismo mensaje, la organización informó sobre el procedimiento para quienes habían adquirido entradas y aclaró que “Los boletos para este espectáculo serán reembolsados por el mismo canal de compra”, garantizando así el reintegro para todos los compradores afectados.

Además del proceso de devolución, la empresa explicó que Ticketmaster Brasil enviará un correo electrónico con instrucciones detalladas para cada cliente, incluyendo información relacionada con los plazos y mecanismos disponibles. Como medida adicional, también anunció una oportunidad exclusiva para quienes tenían previsto asistir al concierto suspendido, permitiéndoles participar en una venta prioritaria de boletos destinada a la última presentación del artista en territorio brasileño.

Esa función está programada para el viernes 24 de julio y representa la despedida de Harry Styles de Brasil dentro de su actual recorrido internacional. No obstante, los organizadores advirtieron que la disponibilidad de localidades será reducida debido a la alta demanda existente. También señalaron que continúan coordinando acciones con el recinto para habilitar la mayor cantidad posible de espacios y ofrecer alternativas a los seguidores que deseen asistir.

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Antes de la cancelación, el cantante ya había realizado con éxito dos conciertos en São Paulo, celebrados los días 17 y 18 de julio, ambos con una importante asistencia. Esas actuaciones forman parte de la etapa latinoamericana de la gira Together, Together, producción que acompaña el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El recorrido internacional comenzó el 16 de mayo de 2026 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, en Países Bajos, y contempla un total de 68 presentaciones distribuidas en siete ciudades, con cierre previsto para el 13 de diciembre en el Accor Stadium de Sídney, Australia. Hasta ahora, la suspensión del espectáculo brasileño constituye la primera modificación relevante dentro de la agenda oficial del tour.

Tras finalizar sus compromisos en Brasil, el artista mantiene previsto continuar su paso por Latinoamérica con seis conciertos en Ciudad de México. Las actuaciones fueron programadas para los días 31 de julio, además del 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros, una serie de fechas que permanece sin cambios.

Posteriormente, Harry Styles iniciará una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York entre el 26 de agosto y el 31 de octubre, incluyendo las tradicionales funciones especiales denominadas “Harryween”. Antes de llegar a Sudamérica, también protagonizó una residencia de doce presentaciones consecutivas en Wembley, donde estableció un nuevo récord del recinto al superar la marca previa de Coldplay y dedicó un emotivo homenaje a sus antiguos compañeros de One Direction.