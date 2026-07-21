Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su romance durante su estancia en Australia

La actriz volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías y videos que muestran momentos de su vida personal y profesional en Australia.

Sydney Sweeney, quien permanece en la Costa Dorada por el rodaje de la adaptación cinematográfica de Gundam, sorprendió al incluir varias imágenes junto a Scooter Braun, consolidando públicamente la relación sentimental que ambos mantienen desde hace varios meses.

La publicación, difundida a través de Instagram el 19 de julio, reúne un total de 20 fotografías y clips que documentan distintas experiencias vividas por la intérprete durante su estancia en territorio australiano. Como descripción del carrusel, Sweeney escribió “un pequeño desastre australiano”, una frase con la que resumió de forma espontánea la colección de recuerdos compartidos con sus seguidores.

Entre las primeras imágenes aparece la pareja posando frente a un helicóptero, ambos equipados con chalecos salvavidas antes de iniciar una actividad aérea. Otra fotografía muestra a Scooter Braun besando cariñosamente a la actriz en la mejilla, mientras que una tercera captura refleja a ambos recorriendo un circuito de cuerdas suspendidas entre árboles, utilizando cascos, gafas de protección y arneses de seguridad.

El recorrido fotográfico también deja ver escenas más íntimas. En una de ellas, Sydney Sweeney mira directamente a la cámara mientras envía un beso con la mano hacia Braun, quien la observa vestido con un elegante esmoquin. Otra instantánea recrea una de las escenas más emblemáticas de la película Titanic, con un hombre que parece ser el productor sujetando a la actriz desde atrás mientras ambos posan sobre una plataforma.

La última fotografía del carrusel presenta un momento desenfadado. La protagonista intenta mantener el equilibrio apoyándose sobre la pierna y el hombro de Braun mientras realiza una pose, una imagen que conserva un ligero efecto de movimiento debido al instante en que fue capturada y que aporta un tono espontáneo al álbum compartido en redes sociales.

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Además de las imágenes románticas, la actriz mostró parte de las actividades recreativas que ha disfrutado durante su permanencia en Australia. Entre los videos publicados figura una divertida sesión en autos chocones y otro momento en el que participa en un juego de cartas, reflejando el tiempo libre que comparte entre las jornadas de grabación.

El carrusel también incluye fotografías en las que luce distintos atuendos, como un traje de baño de cuadros, un traje completo de neopreno y prendas pertenecientes a SYRN, su marca de lencería, durante una selfie frente al espejo. Asimismo, compartió una imagen sosteniendo a un koala, una de las experiencias más representativas para quienes visitan el país oceánico.

La publicación incorpora además fotografías junto a los actores Javon “Wanna” Walton y Noah Centineo, quienes forman parte del elenco de la esperada adaptación de Gundam para Netflix. Los tres aparecen participando en una sesión de escalada en roca, una actividad realizada durante el rodaje de la producción inspirada en la histórica franquicia de anime Mobile Suit Gundam, estrenada originalmente en 1979.

La presencia de Sydney Sweeney en la Costa Dorada responde al desarrollo de esta ambiciosa película, cuya producción comenzó en abril en el estado australiano de Queensland. La adaptación representa uno de los proyectos cinematográficos más relevantes de la actriz en la actualidad y marca un nuevo desafío dentro de su carrera internacional.

La relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzó a tomar notoriedad pública en septiembre de 2025, cuando la revista PEOPLE informó que ambos estaban conociéndose. Meses después, nuevas fuentes cercanas señalaron que el vínculo había evolucionado hacia una relación estable. A comienzos de 2026 trascendió que la pareja atravesaba una etapa de confianza y solidez, un panorama que ahora parece quedar reflejado en las imágenes compartidas desde Australia, donde combinaron trabajo, turismo y momentos personales que despertaron un amplio interés entre sus seguidores.