Rubén Blades recibe premio y corona un exitoso fin de semana de Pirineos Sur 2026

La distinción reconoce su extensa trayectoria artística y su capacidad para convertir la música en una herramienta de transformación social , diálogo intercultural y defensa de la diversidad.

El Festival Pirineos Sur 2026 vivió una de las noches más memorables de su trigésima tercera edición con la actuación de Rubén Blades, quien fue distinguido con el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026.

El reconocimiento, entregado en el emblemático escenario flotante de Lanuza, puso el broche de oro al segundo fin de semana del certamen, que reunió a 14,000 espectadores durante sus últimas cuatro jornadas y confirmó el excelente momento que atraviesa uno de los encuentros musicales más importantes del verano en España.

La organización destacó que el festival ya supera los 35,000 asistentes cuando aún resta por celebrarse el tercer y último fin de semana de programación. Estas cifras consolidan a Pirineos Sur como un referente cultural que cada año reúne a artistas internacionales y públicos de diferentes generaciones en un entorno natural único del Pirineo aragonés.

El gran protagonista de la jornada fue el músico, compositor, actor y activista panameño Rubén Blades, quien recibió el galardón de manos del diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Samperiz, y de la directora del festival, Amalia Ortiz. La distinción reconoce su extensa trayectoria artística y su capacidad para convertir la música en una herramienta de transformación social, diálogo intercultural y defensa de la diversidad.

Durante el acto de entrega, el artista agradeció emocionado el reconocimiento y quiso compartir el mérito con todas las personas que han formado parte de su recorrido profesional. “Este premio es de todos, porque el éxito nunca es de una única persona”, expresó ante el público que llenó el recinto. Además, aprovechó el momento para felicitar en directo a España por su reciente triunfo en la final del Mundial, provocando una cálida respuesta de los asistentes.

El Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural fue creado en 2013 por la Diputación Provincial de Huesca con el propósito de distinguir a artistas y proyectos que utilizan la música como un puente entre culturas y como un instrumento para promover el respeto hacia las diferentes identidades. A lo largo de su historia, este reconocimiento ha recaído en destacadas figuras de la música internacional como Paco de Lucía, Lila Downs, Mon Laferte, Chucho Valdés, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.

Tras la ceremonia, Rubén Blades ofreció un concierto que confirmó por qué continúa siendo una de las grandes referencias de la música latina. Acompañado por la Roberto Delgado Big Band, formación integrada por veinte músicos panameños que lo acompaña desde 2010, el cantante recorrió algunas de las composiciones más emblemáticas de una carrera que supera las cinco décadas.

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El repertorio incluyó clásicos ampliamente reconocidos como Plástico, Decisiones, Amor y control, Fotografías, además de temas recientes como Emigrantes y La barricada, reflejando la vigencia de un catálogo musical que combina salsa, contenido social y narrativa. También hubo un momento especial para recordar a Héctor Lavoe con la interpretación de "El cantante", antes de cerrar la presentación con Pedro Navaja, una de las canciones más celebradas por el público, que acompañó cada estrofa con entusiasmo.

La jornada también contó con las actuaciones de Monsieur Periné y Melanie Santiler, completando una programación que mantuvo el ambiente festivo durante toda la noche y reforzó la diversidad artística que caracteriza al festival desde sus inicios.

Con este balance positivo, Pirineos Sur 2026 se prepara para afrontar su tramo final. El jueves 23 de julio regresará la actividad con una jornada que ya agotó todas sus localidades y que reunirá sobre el escenario a Carlos Ares, Valeria Castro y la artista aragonesa Ester Vallejo.

Posteriormente llegarán nuevas citas protagonizadas por Jorge Drexler, Lagartija Nick, Kiki Morente, Lorena Álvarez, Chambao, Lia Kali, Jimena Amarillo, ETS y La Fúmiga, quienes serán los encargados de clausurar una edición que ya figura entre las más exitosas del festival.

Mientras continúa la venta de entradas para las últimas jornadas, salvo la fecha ya completa del 23 de julio, Pirineos Sur encara el cierre de su edición con cifras récord de asistencia, una programación internacional de primer nivel y el reconocimiento a Rubén Blades, una figura cuya trayectoria artística y compromiso cultural volvieron a convertirse en el centro de una celebración dedicada a la música y la diversidad.