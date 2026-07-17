¡Lamentable! La influencer Laura Härtig fallece tras accidente durante su luna de miel

La muerte de la creadora de contenido ha generado una amplia muestra de solidaridad en redes sociales y deja un profundo impacto entre quienes seguían su trabajo.

La historia de amor que Laura Viktoria Härtig y su esposo habían comenzado con una emotiva boda terminó convirtiéndose en una tragedia que ha conmocionado a miles de personas. La influencer alemana, conocida en redes sociales como AllTimeLaura, falleció tras permanecer casi tres semanas hospitalizada a causa de un grave accidente ocurrido mientras disfrutaba de su luna de miel en los Dolomitas, una región montañosa que representaba una de sus mayores pasiones.

La creadora de contenido, de 30 años, había dedicado gran parte de su vida a compartir experiencias relacionadas con el senderismo, el ciclismo de montaña, el esquí y las aventuras al aire libre. Sus publicaciones reunían a más de 54.000 seguidores, quienes acompañaban cada una de sus rutas por algunos de los paisajes naturales más espectaculares de Europa.

Pocos días antes del accidente, Laura había celebrado su matrimonio con Tilman en una ceremonia al aire libre rodeada por las montañas del norte de Italia. La felicidad del momento quedó reflejada en las imágenes que compartió con su comunidad digital junto a un mensaje que hoy adquiere un significado profundamente conmovedor: “Alma gemela para toda la vida”.

Muere a los 30 años Laura Härtig, alpinista e 'influencer', tras sufrir un brutal accidente en bici durante su luna de miel por Italia https://t.co/5jfwLN83Wo — 20minutos.es (@20m) July 17, 2026

Tras el enlace, la pareja inició su viaje de luna de miel disfrutando de actividades vinculadas con la naturaleza, una afición que ambos compartían. Sin embargo, apenas dos días después de la boda, el viaje dio un giro inesperado cuando la joven sufrió un violento accidente mientras descendía en bicicleta por el Passo Sella, uno de los puertos de montaña más conocidos de los Dolomitas.

De acuerdo con la información difundida por medios italianos, Laura colisionó de frente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario y que era conducida por Peter Runggaldier, exesquiador alpino italiano que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer 1994 y Nagano 1998, además de conquistar dos pruebas de la Copa del Mundo.

La violencia del impacto provocó que la bicicleta quedara completamente destrozada y que ambos implicados salieran despedidos varios metros sobre el asfalto. Los equipos de emergencia lograron reanimar a la influencer en el lugar del accidente antes de trasladarla en helicóptero a un hospital de Bolzano, donde ingresó en estado crítico.

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Días después, su familia decidió trasladarla a una clínica especializada en Baviera, Alemania, con el objetivo de que permaneciera cerca de sus seres queridos durante el tratamiento. A pesar de los esfuerzos médicos y de permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, Laura Härtig falleció el 12 de julio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Peter Runggaldier también resultó herido en el accidente y fue atendido por múltiples fracturas y lesiones abdominales. Tras conocerse el fallecimiento de la influencer, el exdeportista compartió un mensaje público solicitando respeto para todas las personas afectadas por lo ocurrido. “Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias. Les ruego que respeten mi dolor y mi necesidad de privacidad”, expresó.

La noticia provocó una profunda reacción entre los seguidores de AllTimeLaura, quienes durante años acompañaron sus recorridos por montañas, senderos y paisajes alpinos. En su perfil, la creadora de contenido resumía su filosofía de vida con una frase que reflejaba su vínculo permanente con la naturaleza: “Me encanta estar al aire libre”.

Tras confirmarse su muerte, familiares y amigos utilizaron su cuenta de Instagram para dedicarle una emotiva despedida que conmovió a miles de usuarios. “Laura ha partido hacia sus queridas montañas. Unas montañas donde siempre brilla el sol, donde la nieve es perfecta, esperan las mejores rutas y hay un refugio con todos sus aperitivos favoritos. Allí está ahora y nos espera. Hasta que volvamos a encontrarnos en la próxima cima, Laura”, escribieron.

Su legado permanece ligado a la naturaleza, el deporte al aire libre y la inspiración que transmitía a través de cada una de las aventuras que compartía con su comunidad digital.