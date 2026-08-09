Vive las emociones del futsal en TVMAX

Panamá/Llegó el momento decisivo. Instituto Cultural y Las Bethlemitas en la categoría Sub14 protagonizan la gran final del Futsal 5 vs. 5 2026, en un encuentro que definirá al campeón de esta edición.

Ambos equipos buscarán imponer su estilo de juego y quedarse con el título en una final que promete intensidad, goles y grandes emociones de principio a fin.

Todo está listo para disfrutar de este gran partido y conocer al nuevo campeón del Futsal 5 vs. 5 2026.

Sigue cada detalle de la gran final EN VIVO por TVMAX y también a través de nuestro canal oficial de YouTube, TVMAX PANAMÁ.

Instituto Cultural vs. Las Bethlemitas. La gran final se vive por TVMAX.