EN VIVO Futsal 5 to 5 Instituto Cultural vs Bethlemitas por TVMAX

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5 TO 5 FUTSAL 2026 | EN VIVO | TVMAX / TVMAX
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09 de agosto 2026 - 16:48

Panamá/Llegó el momento decisivo. Instituto Cultural y Las Bethlemitas en la categoría Sub14 protagonizan la gran final del Futsal 5 vs. 5 2026, en un encuentro que definirá al campeón de esta edición.

Ambos equipos buscarán imponer su estilo de juego y quedarse con el título en una final que promete intensidad, goles y grandes emociones de principio a fin.

Todo está listo para disfrutar de este gran partido y conocer al nuevo campeón del Futsal 5 vs. 5 2026.

Sigue cada detalle de la gran final EN VIVO por TVMAX y también a través de nuestro canal oficial de YouTube, TVMAX PANAMÁ.

Instituto Cultural vs. Las Bethlemitas. La gran final se vive por TVMAX.

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