FUT5AL CON 5: Una Jornada 3 marcada por goleadas históricas y cambios de mando

Panamá/La tercera fecha del torneo FUT5AL CON 5 se consolidó como una de las más vibrantes hasta la fecha, dejando un rastro de goles y figuras emergentes tanto en la rama masculina como femenina.

Con encuentros disputados que redefinieron las tablas de posiciones, el certamen sigue demostrando el alto nivel del futsal estudiantil en el país.

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Goleada de época en la rama femenina El gran hito de la jornada ocurrió en la categoría femenina, donde el Colegio Ms. Francisco Beckmann propinó una aplastante goleada de 0-11 ante el Instituto José Dolores Moscote.

La gran protagonista del encuentro fue Johani Montilla, quien firmó una actuación histórica al anotar siete goles, consolidando el poderío ofensivo de su equipo en lo más alto de la tabla. Por su parte, la Academia Bilingüe de San Lorenzo celebró su primer triunfo en el torneo femenino tras vencer 1-2 al Instituto Dr. Alfredo Cantón con tantos de Melanys Iglesias y Johanna Trigueros.

Movimientos en la cima masculina En la categoría masculina, el Colegio Richard Neumann dio el golpe más importante al derrotar 1-2 al Beckmann, un resultado que les permitió arrebatarles el liderato del Grupo B en su temporada de debut.

Otros equipos que brillaron fueron el Instituto Dr. Alfredo Cantón, que venció 4-0 al Colegio N.S. de Bethlem con un doblete de Raimundo Campos, y el equipo masculino de San Lorenzo, que sumó sus primeros puntos tras superar 3-1 al Instituto Fermín Naudeau gracias a la destacada actuación de Ian Cárdenas, autor de dos goles. La jornada también registró un emocionante empate 3-3 entre el Moscote y el Instituto Comercial Panamá, donde David Arias destacó con un doblete.

Próxima cita en el calendario Tras este despliegue de talento y competitividad, la emoción se traslada a la Jornada 4, programada para el sábado 16 de mayo en el Colegio Internacional de María Inmaculada. La actividad arrancará a partir de las 2:30 p.m., marcando la continuación de una fase regular que se torna cada vez más cerrada en la lucha por los primeros puestos.

Con información del centro de prensa Fut5al 5.

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