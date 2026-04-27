Liga FUT5AL con 5| Se pone en marcha el torneo de futsal intercolegial

Dos días intensos se dieron en la jornada 1 del certamen que reúne a equipos de varios colegios .

Panamá/La liga FUT5AL intercolegial inició oficialmente, el pasado 24 de abril, con una inauguración que combinó espectáculo y alto nivel competitivo. En el marco del acto inaugural, el periodista deportivo Salvador Saldaña, de TVMAX, fue el encargado de realizar el juramento del deportista, resaltando la importancia de que el deporte y el estudio vayan de la mano, en línea con el propósito de FUT5AL CON 5 de promover la formación integral de los jóvenes atletas.

En lo deportivo, la jornada inaugural tuvo como protagonistas al Instituto Dr. Alfredo Cantón (Cantón) y al Instituto José Dolores Moscote (Moscote) en ambas ramas.

El primer partido de la noche, correspondiente a la categoría femenina, marcó el inicio del torneo con un dominio claro por parte de Cantón, que se impuso 0-4 sobre Moscote. Jessica Rodríguez lideró la ofensiva con un doblete, acompañada por anotaciones de Any Romero y Lianeth Barahona, en un encuentro donde Cantón controló el ritmo de principio a fin.

En el duelo masculino, ambos equipos protagonizaron un partido de alta intensidad que mantuvo la incertidumbre hasta el final. Moscote se mantuvo al frente durante gran parte del compromiso; sin embargo, Cantón logró revertir el marcador en los minutos decisivos para imponerse 4-5. Jean Carlos García y Didiel Cajares fueron determinantes al marcar dos goles cada uno en una remontada que definió el encuentro.

Te puede interesar: Se define el camino del futsal intercolegial: Todo listo para el inicio de FUT5AL CON 5

La actividad continuó el sábado 25 de abril con una jornada completa que reafirmó el carácter competitivo del torneo. En la rama femenina, el Colegio Bilingüe Ms. Francisco Beckmann (Beckmann) superó 1-2 a la Academia Bilingüe de San Lorenzo (San Lorenzo) en un partido equilibrado que se resolvió en los minutos finales con dos anotaciones de Yaritzel Pacheco.

En la categoría masculina, Beckmann volvió a imponerse ante San Lorenzo, esta vez con un marcador de 6-2 en un encuentro de múltiples ocasiones ofensivas. Joshua Ortega destacó con tres goles, convirtiéndose en el primer jugador en registrar un hat-trick en FUT5AL.

El tercer partido de la jornada enfrentó al Colegio José A. Remón Cantera (Remón Cantera) y al Colegio N.S. de Bethlem (Bethlem), donde Remón Cantera dominó ampliamente y aseguró una victoria contundente por 7-2. Ednardo Espinosa fue la figura del encuentro con cuatro anotaciones.

En el cierre de la jornada sabatina, Artes y Oficios se midió ante el Instituto Fermín Naudeau (Naudeau) en un partido que fue parejo durante el primer tiempo. No obstante, la actuación de Martín Samudio, autor de seis goles, inclinó definitivamente la balanza a favor de Naudeau, que se impuso 3-7.

Te puede interesar: Juegos Suramericanos de la Juventud dejan un legado importante para Panamá

Resultados – Jornada 1

Categoría femenina

Moscote 0 – 4 Cantón

San Lorenzo 1 – 2 Beckmann

Categoría masculina

Moscote 4 – 5 Cantón

Beckmann 6 – 2 San Lorenzo

Remón Cantera 7 – 2 Bethlem

Artes y Oficios 3 – 7 Naudeau

La Jornada 2 se disputará el sábado 2 de mayo en el Colegio María Inmaculada, a partir de las 2:30 p.m., donde los equipos buscarán consolidar su rendimiento en este arranque de temporada.

Nota de prensa

Te puede interesar: LPF Torneo Clausura 2026 resultados| La clasificación en la Conferencia Oeste se pone al rojo vivo