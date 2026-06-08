MIDA intensifica control de murciélagos en Colón para reducir el riesgo de rabia

Las autoridades explicaron que estas acciones buscan disminuir la población de murciélagos hematófagos, considerados el principal reservorio natural y transmisor de la rabia selvática, una enfermedad que puede afectar a los animales y también a los seres humanos.

Colón/Un total de 241 murciélagos hematófagos fueron capturados durante una jornada de control realizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en distintos sectores de la provincia de Colón, como parte de las acciones para prevenir la rabia y proteger tanto al ganado como a la población.

El operativo permitió efectuar 17 capturas en áreas de interés sanitario. Tras recibir el tratamiento correspondiente, los ejemplares fueron liberados de acuerdo con los protocolos establecidos para el manejo de esta especie.

Las autoridades explicaron que estas acciones buscan disminuir la población de murciélagos hematófagos, considerados el principal reservorio natural y transmisor de la rabia selvática, una enfermedad que puede afectar a los animales y también a los seres humanos.

El médico veterinario del MIDA, Francisco Mitre, indicó que estas jornadas permiten reducir el riesgo de brotes en las explotaciones pecuarias.

Estas acciones preventivas contribuyen a evitar la aparición de casos de rabia en el ganado, reduciendo las pérdidas económicas ocasionadas por la mortalidad de animales en las explotaciones pecuarias”, explicó.

Mitre agregó que el control de esta especie también tiene un impacto en la salud pública, debido a que la rabia es una zoonosis que puede transmitirse a las personas.

En la jornada participaron técnicos de la Coordinación de Salud Animal y personal de las agencias Central, Nuevo Tonosí, Palenque, Lago Gatún y Río Indio de la regional del MIDA en Colón.

La institución indicó que estas labores forman parte de la vigilancia epidemiológica permanente para proteger el patrimonio pecuario y reducir riesgos sanitarios en las comunidades rurales de la provincia.