Clima en Panamá: Lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento afectarán varias regiones del país

Las condiciones marítimas serán favorables en el Caribe, con olas de hasta 0.91 metros y periodos de hasta ocho segundos. En contraste, en el Pacífico se mantiene una advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca, con olas de hasta 1.21 metros y periodos de 19 segundos.

Ciudad de Panamá/Este lunes se mantendrán condiciones inestables en gran parte del país, con cielos nublados y lluvias de variada intensidad tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico. Además, se prevén aguaceros acompañados de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en diversos sectores del territorio nacional, según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) de este 8 de junio.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan cielos nublados con lluvias en sectores de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. Para la tarde y la noche persistirá la nubosidad con lluvias ligeras intermitentes, además de aguaceros con actividad eléctrica en Colón, el norte de Veraguas, las comarcas de Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en horas de la mañana se prevén cielos nublados con lluvias intermitentes sobre sectores de Darién, Panamá Este, Panamá Centro, Panamá Oeste, el golfo de Panamá, Coclé, el sur de la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí.

En la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados y actividad eléctrica en Panamá Centro, Norte, Oeste, Este y Darién, además de áreas montañosas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, las cordilleras de Coclé, el sur de Veraguas y la península de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 °C y 16 °C, mientras que las máximas estarán entre 21 °C y 28 °C.

En cuanto a los vientos, para el Caribe se prevén flujos del sureste durante la mañana con velocidades entre 15 y 26 kilómetros por hora, aumentando entre 20 y 37 kilómetros por hora durante la tarde y la noche. En el Pacífico, los vientos soplarán del oeste-suroeste durante la mañana entre 5 y 9 kilómetros por hora, cambiando al sur-sureste en la tarde y noche con velocidades cercanas a los 11 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas serán favorables en el Caribe, con olas de hasta 0.91 metros y periodos de hasta ocho segundos. En contraste, en el Pacífico se mantiene una advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca, con olas de hasta 1.21 metros y periodos de 19 segundos. Se mantiene un aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico hasta el próximo 10 de junio.

Los índices de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán entre bajos y moderados en ambas vertientes durante la mañana y la tarde.

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