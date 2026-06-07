Corpus Christi se toma las calles de Atalaya: jóvenes elaboran 17 alfombras

La presencia activa de jóvenes, familias y grupos comunitarios convirtió la jornada en una muestra de fe, tradición y trabajo colectivo que continúa ganando fuerza en Atalaya.

Atalaya, Veraguas/La participación de decenas de jóvenes marcó este año la celebración del Corpus Christi en Atalaya, provincia de Veraguas, una tradición religiosa que reunió a cientos de personas de distintos puntos del país alrededor de las coloridas alfombras elaboradas en honor a Jesús Sacramentado.

En la que representa la tercera edición de esta festividad en Atalaya, se confeccionaron 17 alfombras gracias al trabajo conjunto de jóvenes, grupos católicos vinculados a la parroquia, coros, universidades y familias de la comunidad.

Para Marielys Ábrego y Argelys Rodríguez, integrantes de la Pastoral del Santuario, la actividad representa mucho más que una expresión artística.

“Es una actividad llena de fe, amor y mucho sacrificio que hacemos con todo el cariño para nuestro Jesús Sacramentado”, manifestaron las jóvenes, quienes participaron en el relleno y elaboración de las alfombras, dijo Ábrego.

Explicaron además que cada una de las creaciones tiene un significado especial relacionado con la fe católica y el mensaje que busca transmitir la celebración.

La festividad culmina con la procesión del Santísimo Sacramento sobre las alfombras, una tradición que recuerda uno de los principales pilares de la fe católica.

Durante la celebración, el sacerdote de la parroquia recordó que el Corpus Christi representa el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, y destacó la importancia de mantener viva esta manifestación religiosa con el respaldo de las nuevas generaciones.

La presencia activa de jóvenes, familias y grupos comunitarios convirtió la jornada en una muestra de fe, tradición y trabajo colectivo que continúa ganando fuerza en Atalaya.

Con información de Ney Castillo.