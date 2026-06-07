Diablos Cucuá y los diablos Pañuelos: Penonomé apuesta por la preservación el Corpus Christi

Provincia de Coclé./Las actividades del Corpus Christi en Penonomé iniciaron este domingo con la ceremonia conocida como el oficio de la Construcción de la Cruz, una representación cargada de simbolismo que recrea la lucha entre el bien y el mal a través de las danzas tradicionales de los diablos Cucuá y los diablos Pañuelos.

Durante el acto, los danzantes ensamblan una cruz a manera de rompecabezas, simbolizando un proceso de transformación espiritual. Una vez concluida la ceremonia, los participantes avanzan al ritmo de instrumentos tradicionales hasta las puertas del templo, donde continúa el desarrollo del drama religioso.

La escena culmina con el intento de los diablos de ingresar a la iglesia, dando paso al enfrentamiento simbólico con el Arcángel San Miguel y la participación de los cucamos, interpretados por niños que representan a los guardianes del Santísimo Sacramento, reafirmando el triunfo del bien sobre el mal.

Kemmy Figueroa, gestora cultural, destacó que cada año más personas se suman a esta tradición. “Hemos logrado sumar a un grupo de amigos al Corpus Christi y esperamos que se sumen más. Hoy celebramos la primera ceremonia, el oficio de la Construcción de la Cruz, donde participan los diablos Cucúa, que son únicos, y los diablos Pañuelos. Luego desarrollamos el diálogo de la Puerta del Perdón, donde participan San Miguel Arcángel y los cucamos”, expresó.

Figueroa señaló que uno de los principales objetivos es incentivar la participación de las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de esta manifestación cultural.

“Esperamos que las personas lo disfruten y que cada año vaya creciendo, que la gente se anime a que sus hijos participen porque son el semillero para que no se pierda esta tradición del Corpus Christi en Penonomé”, agregó.

Por su parte, Olmedo Hernández, integrante de los diablos Cucuá, manifestó su orgullo por formar parte de esta tradición. “La experiencia de participar en este grupo de los Cucuá me enorgullece. Representamos a nuestra provincia y hacemos un llamado a los jóvenes para que se animen a participar y así evitar que se pierdan estas tradiciones”, indicó.

Los diablos Cucuá y los diablos Pañuelos forman parte de las expresiones del Corpus Christi en Panamá. Los primeros tienen sus raíces en las comunidades de la región montañosa de Coclé y se distinguen por sus trajes elaborados con la fibra del árbol cucuá, decorados con tintes naturales y máscaras inspiradas en animales de la fauna local. Los diablos Pañuelos, por su parte, son una manifestación tradicional vinculada principalmente a la región de Azuero y se caracterizan por el uso de coloridos pañuelos, máscaras y vestimentas que representan, al igual que los Cucuá, la eterna lucha entre el bien y el mal dentro de las celebraciones religiosas del Corpus Christi.

Con información de Nathali Reyes.