Tres alfombras de sal marcarán el recorrido del Corpus Christi en la capital

Pese a la llovizna, avanzan los preparativos para la celebración del Corpus Christi
06 de junio 2026 - 19:07

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