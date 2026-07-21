Asamblea Nacional: CD asume la presidencia de Presupuesto; alianza oficialista consolida control de las principales comisiones

Panamá/Un día después de que el pleno de la Asamblea Nacional conformara las 15 comisiones permanentes, la Comisión de Presupuesto quedó instalada y juramentó a su junta directiva, que será encabezada por el diputado de Cambio Democrático, Eduardo Vásquez.

Vásquez se reeligió como presidente de esa Comisión con 11 votos, mientras que la diputada Yamireliz Chong, postulada por la bancada Vamos, obtuvo cuatro votos, correspondientes a los tres diputados de su bancada y al diputado José Pérez Barboni, este último de la bancada Seguimos.

La junta directiva de la comisión quedó integrada, además, por el diputado de Realizando Metas, Nelson Jackson, como vicepresidente, y el perredista Jaime Vargas, como secretario.

La Comisión de Presupuesto también está conformada por los diputados: Rogelio Rebello, Sergio Gálvez, Carlos Afú, Javier Sucre, Benicio Robinson, Isaac Mosquera, Ariana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duque, Yamireliz Chong y Jonathan Vega.

Esta comisión es la encargada de aprobar o rechazar el presupuesto de nación para la vigencia fiscal de 2027, el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá y el manejo completo de los dineros del Estado.

La alianza ejerce su poder

La instalación de esta comisión se produce tras el reparto que dejó a la alianza conformada por Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la bancada Mixta al frente de las instancias consideradas de mayor peso político.

Mientras que el PRD encabezará la Comisión de Gobierno, bajo la dirección del diputado Benicio Robinson. Se le suma como vicepresidente el diputado de CD, Julio de La Guardia, y el diputado de RM, Luis Eduardo Camacho, como secretario. Esta comisión también fue juramentada hoy.

Por su parte, en la Comisión de Credenciales se prevé la reelección de la diputada de Realizando Metas, Dana Castañeda, consolidando el control de la alianza que respaldó la elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea Nacional.

En tanto, el diputado de Realizando Metas, Jamis Acosta, dirigirá la Comisión de Comercio.

Con información de Meredith Serracín.