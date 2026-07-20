Asamblea Nacional: Anuncian consenso y conformación de las 15 comisiones
El pleno abrió la sesión pasadas las 6:00 p.m.
Panamá/Aunque la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, aseguró que existía consenso entre todas las bancadas para integrar las 15 comisiones permanentes de trabajo, el inicio del pleno se ha retrasado por cambios de última hora en las listas, luego de que algunos diputados, según fuentes legislativas, manifestaran inconformidad con las comisiones en las que fueron ubicados.
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La reunión de la Junta Directiva Ampliada concluyó cerca de las 4:30 p. m., con un mensaje de acuerdo entre las bancadas. A su salida, Castañeda aseguró que el proceso había concluido con consenso y que solo restaba cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno.
Sí hay consenso en las 15 comisiones. Ya todas las bancadas estamos en consenso y vamos a presentarlo. Vamos dirigiendo al Pleno para hacer el procedimiento legal como establece", afirmó la presidenta de la Asamblea.
También expresó su expectativa de que esta misma semana las comisiones queden instaladas para comenzar la discusión de los proyectos legislativos.
Eso es lo que se quiere y en eso estamos trabajando. Por eso todas las bancadas estamos de acuerdo y vamos a arrancar ya", manifestó.
Sin embargo, una vez los diputados regresaron al pleno y conocieron la integración de las comisiones, comenzaron nuevas conversaciones entre las bancadas. Durante más de una hora y media se observaron reuniones entre la presidenta del Legislativo y diputados como Benicio Robinson, jefe de la bancada del PRD, así como con representantes de Vamos, Cambio Democrático y Realizando Metas.
Las negociaciones respondían a la inconformidad de algunos diputados con las comisiones en las que habían sido ubicados, lo que obligó a revisar nuevamente la conformación de varias listas antes de llevarlas a consideración del pleno.
Entre las comisiones de mayor expectativa figura la de Presupuesto, cuya integración preliminar incluía a los diputados Nelson Jackson, Rogelio Rebollón, Sergio Gálvez, Eduardo Vásquez, Carlos Afú, Javier Sucre, Benicio Robinson, Jaime Vargas, Isaac Mosquera, Adriana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duke, Yamireliz Chong y Jonathan Vega. No obstante, esa conformación también estaba sujeta a modificaciones, según indicaron fuentes legislativas.
Mientras continuaban los ajustes, la presidenta de la Asamblea abandonó momentáneamente el pleno con las listas en mano para continuar las conversaciones con los jefes de bancada, en un intento por alcanzar un acuerdo definitivo.
El retraso impidió que la sesión iniciara a la hora prevista, las 3:30 p.m., y mantuvo en suspenso la oficialización de las comisiones permanentes, un paso indispensable para que la Asamblea pueda reactivar formalmente el trabajo legislativo, incluyendo la discusión de anteproyectos y proyectos de ley.
Con información de Meredith Serracín.