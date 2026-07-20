Asamblea Nacional: Anuncian consenso y conformación de las 15 comisiones

Panamá/Aunque la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, aseguró que existía consenso entre todas las bancadas para integrar las 15 comisiones permanentes de trabajo, el inicio del pleno se ha retrasado por cambios de última hora en las listas, luego de que algunos diputados, según fuentes legislativas, manifestaran inconformidad con las comisiones en las que fueron ubicados.

La reunión de la Junta Directiva Ampliada concluyó cerca de las 4:30 p. m., con un mensaje de acuerdo entre las bancadas. A su salida, Castañeda aseguró que el proceso había concluido con consenso y que solo restaba cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno.

Sí hay consenso en las 15 comisiones. Ya todas las bancadas estamos en consenso y vamos a presentarlo. Vamos dirigiendo al Pleno para hacer el procedimiento legal como establece", afirmó la presidenta de la Asamblea.

También expresó su expectativa de que esta misma semana las comisiones queden instaladas para comenzar la discusión de los proyectos legislativos.

Eso es lo que se quiere y en eso estamos trabajando. Por eso todas las bancadas estamos de acuerdo y vamos a arrancar ya", manifestó.

Sin embargo, una vez los diputados regresaron al pleno y conocieron la integración de las comisiones, comenzaron nuevas conversaciones entre las bancadas. Durante más de una hora y media se observaron reuniones entre la presidenta del Legislativo y diputados como Benicio Robinson, jefe de la bancada del PRD, así como con representantes de Vamos, Cambio Democrático y Realizando Metas.

Las negociaciones respondían a la inconformidad de algunos diputados con las comisiones en las que habían sido ubicados, lo que obligó a revisar nuevamente la conformación de varias listas antes de llevarlas a consideración del pleno.

Entre las comisiones de mayor expectativa figura la de Presupuesto, cuya integración preliminar incluía a los diputados Nelson Jackson, Rogelio Rebollón, Sergio Gálvez, Eduardo Vásquez, Carlos Afú, Javier Sucre, Benicio Robinson, Jaime Vargas, Isaac Mosquera, Adriana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duke, Yamireliz Chong y Jonathan Vega. No obstante, esa conformación también estaba sujeta a modificaciones, según indicaron fuentes legislativas.

Mientras continuaban los ajustes, la presidenta de la Asamblea abandonó momentáneamente el pleno con las listas en mano para continuar las conversaciones con los jefes de bancada, en un intento por alcanzar un acuerdo definitivo.

El retraso impidió que la sesión iniciara a la hora prevista, las 3:30 p.m., y mantuvo en suspenso la oficialización de las comisiones permanentes, un paso indispensable para que la Asamblea pueda reactivar formalmente el trabajo legislativo, incluyendo la discusión de anteproyectos y proyectos de ley.

Conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional Comisión de Presupuesto Nelson Jackson

Rogelio Rebello

Sergio Gálvez

Eduardo Vázquez

Carlos Afú

Javier Sucre

Benicio Robinson

Jaime Vargas

Isaac Mosquera

Ariana Coba

Ricardo Vigil

José Pérez Barboni

Luis Duque

Yamire Lichón

Jonathan Vega Comisión de Educación, Cultura y Deporte Lilia Batista

Yusaida Marín

Gertrude Rodríguez

Patsy Lee

Jairo Salazar

Dana Castañeda

Betserai Richards

Jorge Bloise

Paullette Thomas/li> Comisión de Comercio y Asuntos Económicos Jamis Acosta

Ariel Ballarino

Néstor Guardia

Julio de la Guardia

José Luis Varela

Crispiano Adames

José Pérez Barboni

Jorge González

Yamirelis Chong Comisión de Economía y Finanzas Víctor Castillo

Omar Ortega

Isaac Mosquera

Carlos Saldaña

Manuel Cohen

Rafael Bucanan

Raúl Pineda

Eduardo Gaitán

Francisco Brea Comisión de Comunicación y Transporte Rogelio Rebello

Omar Ortega

Osman Gómez

Medín Jiménez

Benicio Robinson

Néstor Guardia

Didiano Pinilla

Luis Duque

Augusto Palacio Comisión de Asuntos Indígenas Gertrudis Rodríguez

Flor Brenes

Nixon Andrade

Roberto Archibold

Jorge Bloise

Manuel Chen

Eduardo Gaitán

Alain Cedeño

Sergio Gálvez Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales Alain Cedeño

Luis Eduardo Camacho

Osman Gómez

Ariana Coba

Julio de la Guardia

Benicio Robinson

Rafael Bucanan

Alexandra Brenes

Walkiria Chandler Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social Luis Eduardo Camacho

Ronald de Gracia

Carlos Afú

Edwin Vergara

Crispiano Adames

Arquesio Arias

Betserai Richards

Yanín Prado

Roberto Zúñiga Comisión de Asuntos Agropecuarios Tomás Benavides

Orlando Carrasquilla

Raúl Pineda

Marcos Castillero

Edwin Vergara

Eliezer Castrellón

Dana Castañeda

Yanín Prado

Jonathan Vega Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales Dana Castañeda

Jamis Acosta

Jessica Romero

Eliezer Castrellón

Francisco Brea

Benicio Robinson

Rafael Bucanan

Patsy Lee

Augusto Palacio Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia Flor Brenes

Ricardo Vigil

Didiano Pinilla

Alexandra Brenes

Paulette Thomas

Neftalí Zamora

Manuel Samaniego

Carlos Saldaña

Yusaida Marín Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo Orlando Carrasquilla

Arquesio Arias

Javier Sucre

Roberto Archibold

Yareli Rodríguez

Lenín Ulate

Shirley Castañedas

Ronald de Gracia

Ernesto Cedeño Comisión de Relaciones Exteriores Ariel Ballarino

Manuel Cohen

Medín Jiménez

Rafael Bucanan

Joan Guevara

Walkiria Chandler

Roberto Zúñiga

Jamis Acosta

José Luis Varela Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal Ariel Ballarino

Didiano Pinilla

Manuel Chen

Neftalí Zamora

Manuel Samaniego

Marcos Castillero

Grace Hernández

Miguel Campos

Lenín Ulate Comisión de Asuntos Municipales Alain Cedeño

Sergio Gálvez

Nixon Andrade

Jairo Salazar

Jorge Herrera

Jessica Romero

Grace Hernández

Miguel Campos

Yareli Rodríguez

Con información de Meredith Serracín.