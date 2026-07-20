Asamblea Nacional: Anuncian consenso y conformación de las 15 comisiones

El pleno abrió la sesión pasadas las 6:00 p.m.

Asamblea Nacional: Anuncian consenso en las 15 comisiones, pero ajustes de última hora frenan sesión / TVN

Panamá/Aunque la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, aseguró que existía consenso entre todas las bancadas para integrar las 15 comisiones permanentes de trabajo, el inicio del pleno se ha retrasado por cambios de última hora en las listas, luego de que algunos diputados, según fuentes legislativas, manifestaran inconformidad con las comisiones en las que fueron ubicados.

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La reunión de la Junta Directiva Ampliada concluyó cerca de las 4:30 p. m., con un mensaje de acuerdo entre las bancadas. A su salida, Castañeda aseguró que el proceso había concluido con consenso y que solo restaba cumplir con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno.

Sí hay consenso en las 15 comisiones. Ya todas las bancadas estamos en consenso y vamos a presentarlo. Vamos dirigiendo al Pleno para hacer el procedimiento legal como establece", afirmó la presidenta de la Asamblea.

También expresó su expectativa de que esta misma semana las comisiones queden instaladas para comenzar la discusión de los proyectos legislativos.

Eso es lo que se quiere y en eso estamos trabajando. Por eso todas las bancadas estamos de acuerdo y vamos a arrancar ya", manifestó.

Sin embargo, una vez los diputados regresaron al pleno y conocieron la integración de las comisiones, comenzaron nuevas conversaciones entre las bancadas. Durante más de una hora y media se observaron reuniones entre la presidenta del Legislativo y diputados como Benicio Robinson, jefe de la bancada del PRD, así como con representantes de Vamos, Cambio Democrático y Realizando Metas.

Las negociaciones respondían a la inconformidad de algunos diputados con las comisiones en las que habían sido ubicados, lo que obligó a revisar nuevamente la conformación de varias listas antes de llevarlas a consideración del pleno.

Diputados hablan con la presidenta de la Asamblea reformulando algunas listas.
Diputados hablan con la presidenta de la Asamblea reformulando algunas listas. / TVN

Entre las comisiones de mayor expectativa figura la de Presupuesto, cuya integración preliminar incluía a los diputados Nelson Jackson, Rogelio Rebollón, Sergio Gálvez, Eduardo Vásquez, Carlos Afú, Javier Sucre, Benicio Robinson, Jaime Vargas, Isaac Mosquera, Adriana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duke, Yamireliz Chong y Jonathan Vega. No obstante, esa conformación también estaba sujeta a modificaciones, según indicaron fuentes legislativas.

La diputada y presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas.
La diputada y presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas. / TVN

Mientras continuaban los ajustes, la presidenta de la Asamblea abandonó momentáneamente el pleno con las listas en mano para continuar las conversaciones con los jefes de bancada, en un intento por alcanzar un acuerdo definitivo.

El retraso impidió que la sesión iniciara a la hora prevista, las 3:30 p.m., y mantuvo en suspenso la oficialización de las comisiones permanentes, un paso indispensable para que la Asamblea pueda reactivar formalmente el trabajo legislativo, incluyendo la discusión de anteproyectos y proyectos de ley.

Conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional

Comisión de Presupuesto
  • Nelson Jackson
  • Rogelio Rebello
  • Sergio Gálvez
  • Eduardo Vázquez
  • Carlos Afú
  • Javier Sucre
  • Benicio Robinson
  • Jaime Vargas
  • Isaac Mosquera
  • Ariana Coba
  • Ricardo Vigil
  • José Pérez Barboni
  • Luis Duque
  • Yamire Lichón
  • Jonathan Vega
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
  • Lilia Batista
  • Yusaida Marín
  • Gertrude Rodríguez
  • Patsy Lee
  • Jairo Salazar
  • Dana Castañeda
  • Betserai Richards
  • Jorge Bloise
  • Paullette Thomas/li>
Comisión de Comercio y Asuntos Económicos
  • Jamis Acosta
  • Ariel Ballarino
  • Néstor Guardia
  • Julio de la Guardia
  • José Luis Varela
  • Crispiano Adames
  • José Pérez Barboni
  • Jorge González
  • Yamirelis Chong
Comisión de Economía y Finanzas
  • Víctor Castillo
  • Omar Ortega
  • Isaac Mosquera
  • Carlos Saldaña
  • Manuel Cohen
  • Rafael Bucanan
  • Raúl Pineda
  • Eduardo Gaitán
  • Francisco Brea
Comisión de Comunicación y Transporte
  • Rogelio Rebello
  • Omar Ortega
  • Osman Gómez
  • Medín Jiménez
  • Benicio Robinson
  • Néstor Guardia
  • Didiano Pinilla
  • Luis Duque
  • Augusto Palacio
Comisión de Asuntos Indígenas
  • Gertrudis Rodríguez
  • Flor Brenes
  • Nixon Andrade
  • Roberto Archibold
  • Jorge Bloise
  • Manuel Chen
  • Eduardo Gaitán
  • Alain Cedeño
  • Sergio Gálvez
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
  • Alain Cedeño
  • Luis Eduardo Camacho
  • Osman Gómez
  • Ariana Coba
  • Julio de la Guardia
  • Benicio Robinson
  • Rafael Bucanan
  • Alexandra Brenes
  • Walkiria Chandler
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
  • Luis Eduardo Camacho
  • Ronald de Gracia
  • Carlos Afú
  • Edwin Vergara
  • Crispiano Adames
  • Arquesio Arias
  • Betserai Richards
  • Yanín Prado
  • Roberto Zúñiga
Comisión de Asuntos Agropecuarios
  • Tomás Benavides
  • Orlando Carrasquilla
  • Raúl Pineda
  • Marcos Castillero
  • Edwin Vergara
  • Eliezer Castrellón
  • Dana Castañeda
  • Yanín Prado
  • Jonathan Vega
Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales
  • Dana Castañeda
  • Jamis Acosta
  • Jessica Romero
  • Eliezer Castrellón
  • Francisco Brea
  • Benicio Robinson
  • Rafael Bucanan
  • Patsy Lee
  • Augusto Palacio
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia
  • Flor Brenes
  • Ricardo Vigil
  • Didiano Pinilla
  • Alexandra Brenes
  • Paulette Thomas
  • Neftalí Zamora
  • Manuel Samaniego
  • Carlos Saldaña
  • Yusaida Marín
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo
  • Orlando Carrasquilla
  • Arquesio Arias
  • Javier Sucre
  • Roberto Archibold
  • Yareli Rodríguez
  • Lenín Ulate
  • Shirley Castañedas
  • Ronald de Gracia
  • Ernesto Cedeño
Comisión de Relaciones Exteriores
  • Ariel Ballarino
  • Manuel Cohen
  • Medín Jiménez
  • Rafael Bucanan
  • Joan Guevara
  • Walkiria Chandler
  • Roberto Zúñiga
  • Jamis Acosta
  • José Luis Varela
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal
  • Ariel Ballarino
  • Didiano Pinilla
  • Manuel Chen
  • Neftalí Zamora
  • Manuel Samaniego
  • Marcos Castillero
  • Grace Hernández
  • Miguel Campos
  • Lenín Ulate
Comisión de Asuntos Municipales
  • Alain Cedeño
  • Sergio Gálvez
  • Nixon Andrade
  • Jairo Salazar
  • Jorge Herrera
  • Jessica Romero
  • Grace Hernández
  • Miguel Campos
  • Yareli Rodríguez

Con información de Meredith Serracín.

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