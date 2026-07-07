Asamblea Nacional: Conformación de comisiones permanentes pondrá a prueba los acuerdos políticos

En caso de que las bancadas no alcancen consensos sobre la integración y presidencia de las comisiones permanentes, la designación deberá someterse a votación en el pleno de la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá/La conformación de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional comienza a perfilar el verdadero alcance de los acuerdos políticos que permitieron la elección de Shirley Castañeda como presidenta del Legislativo. Con la definición de las presidencias de las comisiones, las bancadas medirán ahora el peso de las alianzas alcanzadas con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD).

Uno de los principales focos de interés es la Comisión de Presupuesto, considerada una de las más importantes dentro del Órgano Legislativo. Aunque el PRD aspira a dirigirla, la bancada de Cambio Democrático también manifestó su intención de mantener ese espacio bajo la presidencia del diputado Eduardo Vázquez.

"Toda la bancada quisiera presidir una de las comisiones más importantes de nuestra Asamblea, pero nosotros tenemos el interés en que el colega Eduardo Vázquez siga presidiendo la comisión, ya que lo ha hecho muy bien y queremos seguir trabajando con transparencia hacia el país", expresó Didiano Pinilla, jefe de bancada de Cambio Democrático.

Pinilla señaló que el escenario político ha cambiado tras la reorganización de las bancadas, especialmente por la reducción del número de integrantes de Vamos, lo que modifica el equilibrio de fuerzas dentro del Legislativo. No obstante, indicó que aún se espera que cada bancada defina oficialmente a sus representantes para integrar y presidir las distintas comisiones.

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La salida de tres diputados de la bancada Vamos, que ahora cuenta con 15 miembros, ha generado una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea.

Para el diputado del PRD, Raúl Pineda, esta situación hace que la distribución de los espacios en las comisiones sea más equilibrada y que la elección de sus directivas dependa de las negociaciones y los votos que logre cada bloque político.

En caso de que las bancadas no alcancen consensos sobre la integración y presidencia de las comisiones permanentes, la designación deberá someterse a votación en el pleno de la Asamblea Nacional.

Mientras avanzan estas negociaciones, el pleno también inició la discusión en segundo debate de las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, proceso que definirá las reglas bajo las cuales operará el Legislativo durante el presente período.

Con información de Meredith Serracín