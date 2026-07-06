Asamblea Nacional| Arranca el pulso por el control de las comisiones permanentes, ¿Qué nombres suenan?

La mayor atención vuelve a concentrarse en la Comisión de Presupuesto , considerada una de las instancias de mayor peso político.

Panamá/La elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional abrió una segunda batalla política: el control de las 15 comisiones permanentes, consideradas el verdadero centro de operaciones del Legislativo por ser las instancias donde se discuten, modifican y dictaminan los proyectos de ley antes de llegar al pleno.

Desde este lunes, las bancadas iniciaron reuniones internas para definir a los diputados que propondrán para integrar cada comisión, en una negociación que tradicionalmente forma parte de los acuerdos políticos que acompañan la elección de la presidencia de ese órgano del Estado.

Y es que, las comisiones son donde realmente se define buena parte de la agenda legislativa: allí se establecen las prioridades en cuanto a los proyectos que pasan a discusión, se controlan nombramientos, se aprueban traslados de partidas y se manejan temas sensibles.

Aunque algunas fracciones elaboraron, desde la semana pasada, un primer borrador de la distribución de espacios, la conformación definitiva dependerá de una reunión ampliada de jefes de bancada, donde se buscará alcanzar consensos antes de someter la integración de las comisiones a consideración del pleno.

La mayor atención vuelve a concentrarse en la Comisión de Presupuesto, considerada una de las instancias de mayor peso político por el manejo de los recursos públicos. En los próximos meses, esa comisión deberá analizar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, los traslados de partidas presupuestarias, los créditos extraordinarios y el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá.

A diferencia del resto de las comisiones permanentes, que están integradas por nueve diputados, esta comisión está conformada por 15 miembros, distribuidos de la siguiente manera: PRD (3), RM (3), bancada Mixta (2), Vamos (3), Cambio Democrático (2), Partido Panameñista (1) e independiente (1).

La Comisión de Presupuesto y los nombres que suenan

Por ello, la ubicación de cada diputado responde más a una estrategia política que a una simple distribución administrativa. En el Partido Revolucionario Democrático (PRD) figuran como posibles integrantes Benicio Robinson, Jaime Vargas y Javier Sucre.

En la bancada Panameñista suenan Ariana Coba y Ricardo Vigil, mientras que en Vamos se mencionan Janine Prado, Yamirelis Chong y Alexandra Brenes.

En Cambio Democrático, Eduardo Vásquez, busca mantenerse en esa comisión. Pero, de acuerdo a los diputados, aún no lo han decidido a lo interno. Y de acuerdo a fuentes de la bancada Mixta , ellos rotarían, pero tampoco lo han definido.

El oficialismo llega a esta etapa con ventaja política. Tras imponerse con una amplia mayoría en la elección de Shirley Castañeda como presidenta de la Asamblea, la alianza integrada por Realizando Metas, Cambio Democrático, la bancada Mixta y diputados del PRD buscará traducir ese respaldo en el control de las principales comisiones.

Entre sus objetivos figuran las presidencias de Presupuesto, Credenciales, Gobierno, Economía y Finanzas; y Comercio, espacios desde donde se tramitan iniciativas de alto impacto político, económico e institucional.

El escenario también favorece al bloque oficialista si las negociaciones fracasan. De no alcanzarse un acuerdo entre las bancadas, la integración de las comisiones deberá definirse mediante votación en el pleno, un mecanismo que, en teoría, beneficiaría a la misma mayoría de más de 40 diputados que respaldó la elección de Castañeda.

Paralelamente, el relevo en la presidencia de la Asamblea también comienza a reflejarse en la estructura administrativa del Palacio Justo Arosemena.

Con la llegada de la nueva directiva, ya circulan nombres para ocupar direcciones estratégicas como Recursos Humanos y Comunicación, cargos que suelen cambiar con cada nueva administración legislativa y que forman parte de la reconfiguración interna del poder dentro del Órgano Legislativo.