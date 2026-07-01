Asamblea Nacional: PRD anuncia que respaldará a Shirley Castañeda, condiciona respaldo a 13 compromisos

Panamá/La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) respaldará la candidatura de Shirley Castañeda, de Realizando Metas, para presidir la Asamblea Nacional durante el período 2026-2027, luego de presentar un acuerdo político que establece 13 compromisos que deberá cumplir en caso de resultar electo.

El documento, elaborado por la bancada perredista y firmado por la candidata Castañeda, plantea una serie de condiciones dirigidas a debatir leyes, como por ejemplo, la discusión y aprobación de la ley bancaria, con el objetivo de que los panameños puedan contar con servicios financieros "sin abusos, arbitrariedades o engaños legales".

En el periodo pasado, el PRD apoyó a Castañeda cuando se enfrentó al panameñista Jorge Herrera.

Como primer compromiso, el acuerdo establece que "el candidato a Presidente de la Asamblea Nacional se compromete a que una vez sea electo, cumplirá con la totalidad de los compromisos descritos en los artículos del presente acuerdo".

Nuestra bancada de diputados del PRD ha definido su posición respecto a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el período 2026-2027.



Luego de evaluar los distintos escenarios, ha decidido respaldar la candidatura de la H.D. Shirley Castañedas, tras… pic.twitter.com/JfvUl7INx8 — PRD Panamá (@PRDesPanama) July 1, 2026

Entre los principales puntos figura del compromiso el PRD exige garantizar que "los recursos financieros de la Asamblea Nacional se utilizarán de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto de la Nación", así como mantener el respeto a los derechos de los funcionarios del Legislativo. En este punto, se conoció que el diputado Benicio Robinson, hoy jefe de la bancada ocuparía en este periodo la jefatura de la Comisión de Presupuesto.

Otro de los ejes centrales del acuerdo es la defensa de la autonomía parlamentaria. En ese sentido, el texto señala que la nueva presidencia deberá garantizar la "defensa de la autonomía de la Asamblea Nacional y garantizar el respeto a la independencia del Órgano Legislativo, evitando cualquier tipo de injerencia o presión proveniente de otros órganos del Estado o de intereses externos que puedan afectar la libre actuación de la Asamblea Nacional".

Además, el PRD plantea continuar con el debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno y aplicar sus disposiciones de manera imparcial, "respetando los tiempos de intervención de todas las bancadas y el derecho de cada diputado a presentar, sustentar y defender sus iniciativas legislativas".

Además, el documento plantea dar prioridad en el Pleno a los proyectos de ley que "generen empleos dignos y bien pagados, reduzcan el costo de la canasta básica familiar garantizando a la población la reactivación de la economía nacional". Entre los compromisos también figura impulsar leyes que garanticen el acceso de la población al agua potable y "coadyuvar en los esfuerzos por definir y estructurar anteproyectos de Ley que propicien la operatividad de la Política Pública sobre Seguridad Ciudadana".