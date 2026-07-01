Mulino rinde cuentas mientras la Asamblea Nacional define un nuevo equilibrio de poder

Panamá/Panamá vivirá este miércoles una de las jornadas políticas más importantes del año. Mientras el presidente de la República, José Raúl Mulino, presenta ante el país su informe correspondiente al segundo año de gestión, la Asamblea Nacional elegirá a la nueva Junta Directiva que conducirá el Órgano Legislativo durante este nuevo próximo periodo.

Ambos acontecimientos definirán el panorama entre el Ejecutivo y el Legislativo de los próximos meses. El primero marcará el balance del Ejecutivo sobre los avances alcanzados y los retos pendientes, mientras que el segundo determinará quién controlará la agenda legislativa y las principales decisiones dentro de la Asamblea.

A pocas horas de la votación, el escenario favorece a la diputada Shirley Castañeda, cuya candidatura ha ganado fuerza en medio de las diferencias surgidas entre las bancadas opositoras e independientes.

Los desacuerdos dentro de Vamos y la falta de una candidatura única entre los grupos independientes han dificultado la reedición de la alianza que, hace un año, permitió al panameñista Jorge Herrera imponerse sobre Castañeda y asumir la presidencia de la Asamblea.

De acuerdo con el panorama político que se perfila, el partido Panameñista podría optar por abstenerse, mientras que la bancada Vamos impulsaría a su propio candidato y la bancada Seguimos respaldaría a Betsarai Richards, fragmentando así los votos de oposición.

En ese contexto, Shirley Castañeda, aunque no ha sido considerada una figura de consenso dentro del Legislativo, podría alcanzar 40 votos si recibe el respaldo en bloque de los 12 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), los 15 de Realizando Metas (RM), los ocho diputados de Cambio Democrático (CD) y los cinco integrantes de la bancada Mixta.

De concretarse ese escenario, la alianza también impulsaría al diputado Orlando Carrasquilla, de Cambio Democrático, en la primera vicepresidencia y a Joan Guevara en la segunda vicepresidencia.

La conformación de la Junta Directiva también tendrá incidencia directa en la integración de las 15 comisiones permanentes, consideradas el eje del trabajo legislativo, ya que en ellas se discuten y dictaminan los proyectos de ley antes de llegar al pleno.

La elección cobra especial relevancia porque el presidente Mulino presentará horas después su informe a la nación, en el que se espera haga un balance de sus dos años de gobierno y exponga las prioridades de la segunda mitad de su mandato.

Así, la jornada no solo pondrá a prueba las mayorías dentro de la Asamblea Nacional, sino que también permitirá medir el nivel de gobernabilidad con el que contará el Ejecutivo para impulsar su agenda legislativa durante el próximo año.