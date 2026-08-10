La decisión surge en medio del debate sobre los mecanismos para controlar el ausentismo parlamentario y la posibilidad de aplicar descuentos salariales a los diputados que falten de manera injustificada a las sesiones.

La Asamblea Nacional aprobó una modificación al proyecto de reformas de su Reglamento Interno para que la participación de los diputados en actividades oficiales dentro de sus circuitos electorales pueda ser registrada como asistencia, aun cuando no se encuentren presentes en sus curules durante las sesiones del pleno.