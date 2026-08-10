Instituto de Meteorología advierte sobre oleajes de hasta 2.5 metros y corrientes de resaca en costas de Panamá

La meteoróloga también señaló que la onda tropical número 32 ingresaría a Panamá durante la noche y aumentaría las probabilidades de lluvia.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene dos avisos por condiciones marítimas adversas: uno por vientos y oleajes en el Caribe y otro por mar picado en el Pacífico, ante el riesgo que representan para bañistas y pequeñas embarcaciones.

Pilar López, meteoróloga y pronosticadora del Imhpa, explicó que en el Pacífico se esperan olas con periodos de hasta 20 segundos, una condición que puede producir rompientes más fuertes y aumentar las corrientes de resaca en zonas costeras.

“Esto es de precaución tanto para navegantes de embarcaciones pequeñas como para bañistas, especialmente en zonas costeras, puesto que pueden aumentar esas corrientes de resaca”, expresó López.

En el litoral Caribe, las olas podrían alcanzar los 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda evaluar las condiciones antes de zarpar o realizar actividades recreativas en el mar.

La meteoróloga también señaló que la onda tropical número 32 ingresaría a Panamá durante la noche y aumentaría las probabilidades de lluvia. Sin embargo, debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara y a la poca humedad en la atmósfera, se esperan aguaceros aislados y de corta cobertura.

“Como está la atmósfera un poco seca, todavía se espera que esos aguaceros sean muy sectorizados, muy puntuales, especialmente en el área metropolitana”, explicó.

López aclaró que no existe evidencia de que el sismo registrado durante la mañana tenga relación con las condiciones atmosféricas previstas para el país.

“No tenemos correlación de que los eventos sísmicos afecten las condiciones atmosféricas y, si ocurre algún efecto, es muy puntual y localizado en el área donde se genera el sismo”, manifestó.

El Imhpa recomienda a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a sus avisos y a las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Con información de Yeny Caballero.