Asamblea Nacional: Shirley Castañeda gana la presidencia del Órgano Legislativo

La elección se desarrolló en tiempo récord, aunque registró un leve retraso debido a un intercambio entre el presidente saliente, Jorge Herrera, y la diputada de Vamos, Alexandra Brenes.

Panamá/La diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda, se alzó como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, tras lograr el respaldo de la mayoría de los 71 diputados que conforman el Pleno Legislativo.

Sin mayores complicaciones, Castañeda fue elegida con 42 votos, frente a los 21 obtenidos por Grace Hernández, mientras que se registraron ocho abstenciones del Partido Panameñista.

Castañeda, quien dirigirá el tercer periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, es del circuito 13-1 de Arraiján, abogada de profesión. Ha sido identificada como una de las dirigentes más cercanas al liderazgo del expresidente Ricardo Martinelli.

Fue postulada por el diputado de su colectivo, Luis Eduardo Camacho, quien dijo que era su amiga y hermana. Durante la jornada de postulación, la diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, postuló a la diputada Grace Hernández de la bancada Seguimos.

La elección se desarrolló en tiempo récord, aunque registró un leve retraso debido a un intercambio entre el presidente saliente, Jorge Herrera, y la diputada de Vamos, Alexandra Brenes.

Tras la elección de Castañeda a las 9:20 a.m., el pleno se dirige a elegir a los vicepresidentes. Los oficialistas habrían elegido a Manuel Cohen y a Manuel Cheng Peñalba, como primer y segundo vicepresidente.

Cohen se alzó con 41 votos sobre Lenin Ulate quien sacó 21 votos. Hubo 9 abstenciones.

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