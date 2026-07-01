Asamblea Nacional: bancada Panameñista confirma abstención y advierte sobre candidaturas de 'dos bloques extremos'

Panamá/La bancada del Partido Panameñista confirmó este miércoles que se abstendrá de votar en la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, al considerar que la contienda enfrenta a "dos candidaturas de dos bloques extremos", por lo que optó por asumir un papel de mediador y de búsqueda de consensos durante el tercer año del actual quinquenio.

El presidente saliente de la Asamblea y diputado panameñista, Jorge Herrera, explicó que la decisión fue adoptada por la bancada luego de evaluar el escenario político y concluir que no contaban con los votos suficientes para aspirar nuevamente a la presidencia del Legislativo. "Nuestra bancada ha tomado la decisión de irnos a la abstención. Hay dos candidaturas de dos bloques extremos, nosotros creemos siempre en el diálogo, y Dios primero vamos a estar aquí buscando el consenso entre ambas partes, y nosotros estamos a facilitar las cosas positivas que podemos rescatar a futuro", manifestó.

Herrera señaló que el Panameñismo no pretende alinearse con ninguno de los bloques en disputa y sostuvo que la colectividad mantendrá "una posición muy vertical". Agregó que la decisión responde a que "no se buscó la unidad para buscar esos votos para este primero de julio", por lo que el partido optó por la abstención tras consultar también a sus bases.

Al hacer un balance de su gestión, Herrera reconoció que uno de los principales temas pendientes fue la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea. "Si hay algo que quedó pendiente fue el tema del reglamento interno, pero ya, después de muchos años, quedó como uno de los puntos prioritarios para que empiece la discusión", dijo. También pidió dar la oportunidad a quien resulte electo para dirigir el Legislativo: "El que gane tenga la posibilidad de trabajar", expresó.

Por su parte, el diputado José Luis Varela defendió la abstención como la alternativa "más responsable", al considerar que permitirá al Panameñismo actuar como un factor de equilibrio. "Sentimos que la oposición más responsable es una abstención. La va a poner en el medio y poder, pues, en un momento dado, lo que consideramos que sea bueno, inclinar la balanza para las mejores cosas", afirmó.

Varela aseguró que la decisión no altera el resultado de la votación, ya que, según dijo, la candidata respaldada por el oficialismo y el PRD contaba con los votos necesarios. "Nuestro voto no define quién ganó, quién pierda. La diputada Shirley Castañeda tiene entre 41 y 43 votos. Entonces, los ocho votos del Partido Panameñista no hacen que Grace Hernández gane", sostuvo.

El diputado también expresó preocupación por el tono que, a su juicio, podría adoptar la próxima administración legislativa si predominan sectores radicales dentro de la bancada que respalda a Shirley Castañeda. "A mí sí me da un poco de recelo que se impongan líderes radicales dentro de esa bancada y que lleven a esta Asamblea a una confrontación que el país no necesita", advirtió, aunque aclaró que mantiene "cariño y respeto" por la diputada oficialista.