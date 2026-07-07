El PRD reclama su cuota política en la Asamblea y va por el control de comisiones clave

Por parte del PRD, el diputado Benicio Robinson ocuparía un espacio en la Comisión de Presupuesto.

Panamá/El Partido Revolucionario Democrático (PRD) cambió su estrategia inicial y ahora busca presidir comisiones clave dentro del órgano legislativo.

El anuncio fue dado por el subjefe de la bancada perredista, el diputado Raúl Pineda, quien aseguró que este colectivo político buscaría la presidencia en varias comisiones de gran peso, entre ellas, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Gobierno.

Este movimiento representa un cambio importante en la postura del partido. Apenas el pasado 1 de julio, durante la instalación de la Asamblea Nacional, el propio Pineda había reconocido ante los medios de comunicación que el apoyo brindado a la presidenta del legislativo, Shirley Castañeda, no estaba sujeto a la negociación de espacios o presidencias en las comisiones de trabajo. Sin embargo, con el inicio de las conversaciones para repartir el control interno de la Asamblea, las cartas sobre la mesa son otras.

Alianzas "naturales" para ganar terreno

Para lograr este objetivo, la bancada del PRD apuesta a reactivar los acuerdos políticos con los sectores que se unieron para elegir a la actual junta directiva de la Asamblea.

El PRD tiene derecho a estar en la en las 15 comisiones, nosotros aspiramos a presidir algunas de ellas por derecho a voto, con las alianzas que podamos hacer naturales con RM, con el CD, y con la bancada de mixta, nosotros como lo dijimos al principio, no aspiramos a la administración de la Asamblea, pero sí vamos a aspirar a presidir algunas comisiones”, declaró textualmente el diputado Pineda al explicar el nuevo rumbo de su bancada.

La meta: entre cinco y seis presidencias

Las ambiciones del PRD no son menores. El ala perredista apunta a liderar los espacios donde se manejan las leyes del país y, sobre todo, los recursos económicos del Estado.

Al detallar cuáles son las comisiones específicas en las que pretenden imponer su liderazgo, Pineda apuntó que “puede ser la comisión de Gobierno, puede ser Presupuesto, Asuntos Agropecuarios, Salud, porque con la relación de fuerza nosotros deberíamos tener entre cinco y y seis presidencia”.

Por parte del PRD, el diputado Benicio Robinson ocuparía un espacio en la Comisión de Presupuesto, según fuentes legislativas.

El PRD, el Partido Cambio Democrático (CD) y la bancada mixta —compuesta incluso por el Partido Alianza— unieron sus votos para respaldar la candidatura de la presidenta Shirley Castañeda. Superada esa primera fase de la instalación legislativa, las fuerzas políticas se encuentran ahora en plena negociación para definir qué partidos van a liderar cada una de las 15 comisiones de la Asamblea Nacional, un ajedrez político donde el PRD ya dejó claros sus intereses.

Con información de Nicanor Alvarado.