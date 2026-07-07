El Teleférico de San Miguelito costará $8.6 millones menos en su nuevo intento de licitación

La visita al sitio del proyecto está programada para el próximo 27 de julio de 2026, mientras que la reunión previa y de homologación se efectuará al día siguiente, el 28 de julio de 2026, desde las 10:00 a.m.

Panamá/El esperado proyecto para conectar los distritos de Panamá y San Miguelito ha vuelto oficialmente a la mesa de juego. El lunes 6 de julio de 2026, el Metro de Panamá publicó la nueva convocatoria para el diseño, construcción y puesta en marcha del Teleférico. Tras un primer intento en 2025 que fue declarado desierto; el pliego de cargos actual presenta una estrategia renovada: el costo de referencia bajó, pero las exigencias técnicas, de seguridad y de rendimiento para las empresas interesadas son ahora mucho más estrictas.

El proyecto contempla una inversión de 270 millones de dólares bajo la modalidad de licitación por mejor valor con adjudicación global (llave en mano), a diferencia de las condiciones del acto público anterior, que establecía una conseción a 23 años.

La reducción económica en comparación con la primera convocatoria de 2025, cuyo precio de referencia se había fijado en $278,679,547.00, es de 8.6 millones de dólares. El nuevo presupuesto se distribuirá en las finanzas del Estado durante los próximos tres años, asignando:

103.8 millones en 2027,

133.8 millones en 2028 y

32.3 millones en 2029.

Las diferencias: del papel a la precisión técnica

La versión fallida de 2025 organizaba todo el proyecto en un único documento general que mezclaba lineamientos ambientales con estudios de campo como topografía y tránsito. En contraste, las reglas de juego de 2026 separan las responsabilidades en tomos independientes y obligan al contratista a cumplir con estándares internacionales de disponibilidad operativa, exigiendo un mínimo del 99.0% mensual y una meta anual del 99.5%.

La ingeniería de este nuevo intento detalla con exactitud un recorrido de aproximadamente 6.6 kilómetros de longitud horizontal referencial (6,493.99 metros), por donde las cabinas se moverán a una velocidad máxima de 6 metros por segundo. A diferencia de 2025, cuando el pliego desierto no especificaba un número exacto de pasajeros por hora.

Así las cosas, el plan actual define con claridad que el sistema tendrá la capacidad de transportar a 2,800 usuarios por hora en cada dirección, cruzando seis estaciones desde Balboa hasta Torrijos Carter.

Para asegurar el bienestar de los pasajeros en el día a día, el Metro de Panamá introdujo en este documento cláusulas estrictas sobre qué hacer si el sistema se detiene. El plan exige que el diagnóstico y traslado de las cabinas a las estaciones se logre en un objetivo de 60 minutos. Si la recuperación inicial falla, se debe activar una evacuación vertical en un máximo de 30 minutos, y el operativo completo no podrá superar las 3 horas (extensible a un límite absoluto de 3 horas y media). Además, el restablecimiento del servicio con el motor de emergencia deberá realizarse en 15 minutos o menos.

El pliego desierto de 2025 no incluía estos tiempos específicos ni este nivel de detalle para los operativos de rescate. En la versión de 2025, los requerimientos de seguridad y evacuación se manejaban bajo lineamientos generales de operación y normativas de seguridad ocupacional estándar.

Blindaje financiero y digital

El documento también estipula márgenes de riesgo específicos: se permite hasta un 40% de modificación entre el diseño conceptual y el básico, y hasta un 20% entre el básico y el diseño de detalle. Cualquier cambio dentro de estos rangos se entiende asumido por el contratista sin costos adicionales.

El aspecto tecnológico también dio un giro significativo. La versión de 2026 incorpora un apartado de ciberseguridad industrial ausente en el esquema previo, obligando a realizar pruebas de penetración antes de la puesta en servicio. Asimismo, el centro de control, proyectado para ubicarse en la estación Cincuentenario, estará equipado con la plataforma SAP para el monitoreo en tiempo real de vibraciones e incidencias meteorológicas.

El pliego detalla las fases finales del contrato antes de que los ciudadanos puedan abordar las cabinas. Se establece un periodo de pruebas comerciales controladas, conocido como "Marcha Blanca", fijado en 3 meses efectivos de demostración. Igualmente, se incluye una opción de mantenimiento integral ("Full Service") por 5 años; si el Metro de Panamá decide no tomarla, la empresa constructora está obligada por contrato a dejar un inventario de repuestos calculado exactamente para cubrir ese mismo periodo de tiempo.

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El contratista seleccionado tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los "servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del proyecto teleférico de Panamá y San Miguelito, y con opción de mantenimiento".

La vigencia total de este contrato será de 38 meses. "30 meses corresponden al término de ejecución del Proyecto objeto de este Acto Público más 6 meses para terminar la Lista de Asuntos Pendientes (180 días calendario), más 2 meses para la liquidación contractual (si se cumple con todas las condiciones para la Aceptación Final del Proyecto según el Modelo de Contrato del Capítulo V de este Pliego de Cargos)".

Estos cambios se incorporaron tras atender las consultas y aclaraciones planteadas por las empresas interesadas durante el proceso anterior que fue declarado desierto, según informaron fuentes de la entidad.

El primer encuentro oficial entre las autoridades y las empresas interesadas ocurrirá pronto. La visita al sitio del proyecto está programada para el próximo 27 de julio de 2026, partiendo a las 10:00 a.m. del Salón Auditorio, mientras que la reunión previa y de homologación se efectuará al día siguiente, el 28 de julio de 2026, desde las 10:00 a.m.