El teleférico de San Miguelito: entre inquietudes y necesidades

Más allá del proyecto del teleférico, la comunidad espera empleo y mejoras integrales, pero prioriza el acceso al agua, la construcción de aceras y la recolección de residuos antes de la llegada del sistema de transporte.

San Miguelito/El distrito de San Miguelito se prepara para uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años: el teleférico, un sistema de transporte por cable de más de seis kilómetros que buscará conectar a cerca de 300 mil residentes.

En un recorrido realizado por Noticias AM, la periodista Castalia Pascual junto a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, en diversos sectores del distrito, quedó en evidencia que la expectativa por la obra convive con urgencias históricas de la población.

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Empleo y expectativas

Durante el trayecto, la alcaldesa Irma Hernández destacó que la principal expectativa de los vecinos gira en torno a las oportunidades laborales.

"Apenas le dices a alguien del teleférico, dice: tenme en cuenta, toma mi hoja de vida", explicó la funcionaria. Ante la crisis de desempleo que atraviesa el país, el megaproyecto representa una posibilidad de empleabilidad en masa, y la alcaldía se ha planteado como intermediaria entre esas demandas y el Metro de Panamá, entidad rectora de la obra.

No obstante, Hernández fue enfática al señalar que el proyecto no puede llegar ignorando las carencias estructurales del distrito. "¿Cómo llego a un teleférico si no puedo salir de mi vereda?", cuestionó, al referirse a la falta de aceras terminadas, iluminación pública y, sobre todo, acceso al agua potable.

En el recorrido, vecinos del sector 4 de Samaria expresaron su molestia porque, mientras se anuncia una obra de gran envergadura, siguen sin contar con servicios básicos. "Ya tenemos el metro, estamos en plena ciudad capital, y ahora viene el teleférico, pero la gente sigue sin agua", señaló la alcaldesa.

Hernández indicó que, desde la nueva dirección de planificación urbana del distrito, se está coordinando con el Metro para que la construcción del teleférico incluya la adecuación de aceras, instalación de luminarias y mejora de accesos peatonales, especialmente en zonas cercanas a centros educativos como la Escuela República de Corea, donde niños y adultos mayores transitan diariamente.

El ejemplo de Medellín y la limpieza de las estaciones

Ante la pregunta sobre si el teleférico puede traer beneficios que vayan más allá de la movilidad, Hernández citó el caso de Medellín, Colombia, como un modelo a seguir. "El teleférico de Medellín no solamente trajo un sistema de transporte; trajo toda una reestructuración social", afirmó.

En esa experiencia, las estaciones se convirtieron en espacios integrales que ofrecen seguridad, servicios culturales, deportivos y educativos. "Ese es el ejemplo que deberíamos seguir", añadió.

Otro de los puntos críticos abordados fue la acumulación de residuos en los terrenos donde se construirán algunas estaciones. La alcaldesa reconoció que no se puede imaginar una parada del teleférico con basura alrededor, por lo que llamó a una coordinación urgente con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. "Tendrá que alinearse la gestión de aseo con la construcción del teleférico para hacer esa eliminación, esa docencia y sensibilización con los vecinos", explicó Hernández.

En el punto exacto donde se prevé la estación de Samaria, el equipo de TVN Noticias constató la ausencia de aceras y la presencia de vehículos estacionados en espacios no habilitados, lo que evidencia los retos de movilidad que persisten. "Si va a aumentar el flujo de gente caminando hacia el teleférico, ¿por dónde caminarán?", preguntó la alcaldesa, quien reiteró que el proyecto debe abordarse de forma integral para que no solo conecte puntos geográficos, sino que también contribuya a resolver problemas históricos del distrito.

TVN Noticias realizó también el recorrido en Mano de Piedra, Torrijos-Carter y el Valle de Urracá.

La falta de aceras y estructuras para la recolección de basura es evidente. Muchos residentes de estos sectores viven en lomas y zonas elevadas donde las veredas no son adecuadas para movilizarse.

En áreas como Torrijos-Carter, áreas de recreación y municipales serían impactadas con la construcción, por lo cual surgen preguntas sobre la reubicación de estos espacios.

En el Valle de Urracá, otro lugar que tendrá estación de teleférico, los residentes dicen tener conocimiento del proyecto, pero sin mayores detalles. Taxistas de esta comunidad también se preguntan cómo serán integrados al proyecto de transporte masivo.

Con información de Castalia Pascual.