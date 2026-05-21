Sistema Penitenciario: recreación y reinserción siguen siendo retos en cárceles de Panamá

Durante una entrevista en Noticias AM, Torregrosa explicó que estos equipos forman parte de las áreas recreativas habilitadas dentro de penales como La Joya, La Joyita y La Mega Joya, aunque precisó que no se trata de un derecho obligatorio que el Estado deba garantizar de forma individual.