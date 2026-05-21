Sistema Penitenciario: recreación y reinserción siguen siendo retos en cárceles de Panamá
Durante una entrevista en Noticias AM, Torregrosa explicó que estos equipos forman parte de las áreas recreativas habilitadas dentro de penales como La Joya, La Joyita y La Mega Joya, aunque precisó que no se trata de un derecho obligatorio que el Estado deba garantizar de forma individual.
Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, aclaró que los centros penitenciarios del país sí cuentan con televisores comunales para uso de las personas privadas de libertad, en medio del debate generado tras recientes declaraciones sobre el acceso de los reclusos a transmisiones deportivas como la Copa Mundial de la FIFA 2026.