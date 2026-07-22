Balaceras y homicidios sacuden Colón: Se registraron dos muertos en menos de 24 horas

El primer hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en el sector de Alto de los Lagos, corregimiento de Cristóbal. La víctima fue un hombre que realizaba labores comunitarias para la Junta Comunal de Cristóbal y que fue atacado a tiros en las inmediaciones de la torre L-45.