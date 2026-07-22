Aprehenden a exrepresentante de Peñas Blancas y a extesorera por presunto peculado en la comarca Ngäbe-Buglé

La Procuraduría General de la Nación informó que la diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción , con el apoyo de sus brazos auxiliares, y permitió la captura de ambos exfuncionarios por su presunta vinculación con el delito de peculado .

Müna, comarca Ngäbe-Buglé/Un exrepresentante del corregimiento de Peñas Blancas y una extesorera fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado en el distrito de Müna, comarca Ngäbe-Buglé, como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

La Procuraduría General de la Nación informó que la diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de sus brazos auxiliares, y permitió la captura de ambos exfuncionarios por su presunta vinculación con el delito de peculado.

Por su parte, la Policía Nacional detalló que el operativo fue el resultado de acciones investigativas desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público y que el exrepresentante del corregimiento de Peñas Blancas era requerido por una investigación relacionada con un delito contra la administración pública.

De acuerdo con la institución, el caso se sigue por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el monto del supuesto perjuicio económico ni sobre el periodo en que habrían ocurrido las irregularidades.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar apoyando las investigaciones dirigidas a combatir los delitos que afectan la administración pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el cumplimiento de la ley.

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