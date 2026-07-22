Suspenden audiencia del caso 'Mafia Filipina' por otro proceso judicial de un imputado

Como consecuencia, la audiencia fue reprogramada para una nueva fecha, una vez concluya la otra diligencia judicial, con el objetivo de garantizar la comparecencia de todos los imputados y el respeto al debido proceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia de garantías del caso conocido como "Mafia Filipina" fue suspendida este miércoles 22 de julio en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que uno de los diez imputados no pudiera comparecer debido a que mantenía un choque con otra audiencia judicial programada para la misma fecha y hora.

La diligencia fue atendida por la fiscal María Eugenia Fuentes, en representación del Ministerio Público, mientras que la suspensión fue ordenada por el tribunal de garantías al constatar la imposibilidad de que uno de los procesados estuviera presente por encontrarse participando en otro proceso penal.

Como consecuencia, la audiencia fue reprogramada para una nueva fecha, una vez concluya la otra diligencia judicial, con el objetivo de garantizar la comparecencia de todos los imputados y el respeto al debido proceso.

El Ministerio Público investiga a las diez personas por la presunta comisión del delito de asociación ilícita, dentro de una investigación conocida públicamente como el caso de la "Mafia Filipina".

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De acuerdo con las pesquisas, el expediente surge de una investigación desarrollada por las autoridades panameñas para desarticular una presunta organización criminal que, según la Fiscalía, operaba de manera estructurada y coordinada, con funciones definidas entre sus integrantes para la comisión de actividades delictivas.

La investigación incluyó diligencias de inteligencia, seguimientos, allanamientos y la recolección de elementos de convicción que llevaron a la aprehensión de varios de los presuntos miembros de la organización y a la formulación de cargos por asociación ilícita.

Durante esta etapa procesal, el Ministerio Público busca sustentar los elementos que vinculan a los imputados con la supuesta estructura criminal, mientras que la defensa ha ejercido los recursos y garantías contemplados en el Sistema Penal Acusatorio.

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La audiencia suspendida forma parte de la fase de control judicial del proceso, en la que se ventilan aspectos procesales y las solicitudes presentadas por las partes, previo a la continuación del caso en las etapas correspondientes.