¿Los conoce? Alias ‘Woper’ y ‘Toti’, entre los 10 presuntos miembros de ‘Mafia Filipina’ buscados por la Policía

De acuerdo con las autoridades, los requeridos son investigados por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 10 personas están siendo requeridas por la Policía Nacional por su presunta vinculación con la estructura criminal autodenominada "Mafia Filipina", que, según las investigaciones, operaría en el sector de Santa María, corregimiento de Bethania.

De acuerdo con las autoridades, los requeridos son investigados por la presunta comisión de los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo. Entre los buscados figuran dos presuntos líderes de la organización, conocidos con los alias "Woper" y "Toti". Se pudo conocer que este último mantiene una notificación roja de Interpol.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a cualquiera de los requeridos. Las autoridades indicaron que cualquier dato puede ser suministrado de forma anónima y confidencial a través de las líneas 104, 524-2514 y 511-9081.

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La entidad reiteró que toda la información recibida será manejada bajo estricta reserva como parte de las investigaciones que se desarrollan contra esta presunta organización criminal.

En horas más tempranas, en una operación conjunta, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a 14 personas presuntamente vinculadas a esta estructura criminal internacional, investigada por delitos de pandillerismo, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. Estas aprehensiones se realizaron mediante diligencias de allanamientos simultáneos en el sector de Santa María de Betania.

Dos de los aprehendidos fueron ubicados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras su llegada en un vuelo de Francia. Esta estructura criminal mantiene vínculos con diversos hechos delictivos relacionados con homicidio, privación de libertad, extorsión, robo, posesión ilícita de armas de fuego, delitos relacionados con drogas y otros.