Recolección de basura en Colón entra en etapa de definición; alcalde rechaza extender contrato vigente

El futuro de la recolección de los desechos sólidos en el distrito de Colón permanece en evaluación. Aunque el contrato de concesión con la empresa Aguaseo vence en abril de 2027, el alcalde Diógenes Galván adelantó que no respaldará una prórroga por 20 años.

Colón/Incierto es el futuro de la recolección de los desechos sólidos en el distrito de Colón. En manos de las autoridades municipales está la decisión de prorrogar el contrato de concesión con la empresa Aguaseo o convocar a una nueva licitación para seleccionar a otra compañía que asuma el servicio.

Mientras se define el rumbo, la población pide que se adopte una decisión que garantice una recolección eficiente de la basura en los 15 corregimientos del distrito.

El contrato de concesión con Aguaseo vence en abril de 2027. Sin embargo, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, adelantó que no respalda una extensión del acuerdo por otros 20 años.

"Su servidor, como nos lo pidieron en campaña todos los ciudadanos, no apruebo la prórroga de un contrato de concesión por 20 años más para Aguaseo. No creo que lo merezca", manifestó.

Galván también justificó su postura al señalar presuntas deficiencias en la operación del vertedero.

"Tenemos toda la información que sustenta esta postura. El vertedero está profundamente contaminado. No han hecho nada en ese vertedero en 25 años. Ni siquiera tienen la licencia para operarlo. Y todo el mundo sabe qué ha pasado con la basura", afirmó.

El alcalde sostuvo que la decisión deberá seguir el procedimiento establecido, en el que el Concejo Municipal autoriza al alcalde a negociar las distintas alternativas y, posteriormente, evalúa y aprueba o rechaza la propuesta que se presente.

Mientras tanto, residentes del distrito insisten en que la decisión priorice el bienestar de la población y garantice un servicio eficiente de recolección de desechos en todo el distrito.

Con información de Néstor Delgado.