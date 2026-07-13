Contrato de Aguaseo en Colón: abogado afirma que la decisión corresponde al Concejo Municipal

El abogado aseguró que la propuesta presentada por Aguaseo no busca únicamente extender la relación contractual, sino actualizar el servicio de recolección de basura de acuerdo con las necesidades actuales del distrito.

La decisión sobre una eventual prórroga o no del contrato de la empresa Aguaseo para la recolección de basura en el distrito de Colón corresponde exclusivamente al Concejo Municipal y no al alcalde, aseguró este lunes su representante legal, Harley Mitchell, quien sostuvo que el proceso debe ajustarse a lo establecido en la Constitución y la legislación municipal.

Mitchell respondió a las recientes declaraciones del alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien señaló que no renovaría el contrato de la empresa encargada del servicio de recolección de desechos, señalando que el contrato vigente no contempla una renovación automática y cualquier decisión debe ser analizada y votada por el Concejo Municipal de Colón, como ente contratante.

"El Consejo Municipal es el ente contratante. El alcalde participa dentro del proceso, pero quien decide si aprueba o no una prórroga es el Consejo", afirmó.

Contrato sigue vigente hasta 2027

Mitchell explicó que el contrato con Aguaseo mantiene vigencia hasta 2027, por lo que actualmente lo que existe es una solicitud de prórroga, la cual debe ser evaluada por los concejales.

Indicó que, una vez el Consejo adopte una decisión mediante acuerdo municipal, corresponderá al alcalde sancionarla, en un procedimiento similar al que ocurre entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República.

El abogado aseguró que la propuesta presentada por Aguaseo no busca únicamente extender la relación contractual, sino actualizar el servicio de recolección de basura de acuerdo con las necesidades actuales del distrito.

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Entre los compromisos planteados mencionó:

La renovación total de la flota de vehículos.

Mayor cobertura en las áreas rurales.

Incorporación de nuevas tecnologías para la gestión de los residuos.

Modernización de un contrato que, según indicó, mantiene condiciones establecidas desde 2002.

Reconoce problemas con la basura en Colón

Sobre las imágenes que muestran acumulación de desechos en distintos sectores de la ciudad de Colón, el vocero de la empresa señaló que corresponden a los llamados "puntos críticos", donde históricamente aumenta la cantidad de basura, especialmente después de los fines de semana.

Explicó que el contrato establece una frecuencia de recolección de tres veces por semana, aunque aseguró que la empresa ha tenido que incrementar los recorridos debido al crecimiento de la población y del volumen de residuos.

También indicó que el contrato obliga a la empresa a operar el vertedero y atender comunidades rurales, cuyas necesidades han aumentado con el paso de los años.

Millonaria deuda afecta la operación

Reveló que Aguaseo enfrenta una deuda acumulada cercana a 27 millones de dólares por el pago de la tasa de aseo. Detalló que aproximadamente 22 millones de dólares corresponden a obligaciones históricas y otros 5 millones permanecen pendientes de pago desde el año pasado.

Además, aseguró que existen entidades públicas que mantienen atrasos de hasta ocho meses en sus pagos, situación que, afirmó, afecta la sostenibilidad financiera del servicio.