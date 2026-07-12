Menor de 17 años resulta herido en ataque a tiros en Colón

La Policía Nacional reportó la aprehensión de una persona y el decomiso de armas de fuego tras operativos realizados en distintos sectores.

Provincia de Colón./Un menor de 17 años resultó herido tras recibir varios disparos la madrugada de este domingo 12 de julio, mientras se encontraba en el parque 5 de Noviembre, en la ciudad de Colón.

Según información de la Policía Nacional, el adolescente caminaba por el lugar cuando fue sorprendido por sujetos armados. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanece fuera de peligro.

El subcomisionado Carlos González, de la zona policial de Colón, explicó que “en la madrugada de hoy tuvimos un hecho donde un menor de 17 años fue herido. Inmediatamente este hecho, nuestras unidades policiales realizaron acciones operativas en el lugar y dieron con el hallazgo de un arma de fuego calibre 9 milímetros”.

González agregó que el menor herido mantiene antecedentes por hechos delictivos y señaló que, durante la mañana de este domingo, unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y del Ministerio Público realizaron allanamientos en el sector de Sabanitas, donde fue aprehendido un ciudadano que mantenía en su poder otra arma de fuego.

Por otro lado, en Villa del Caribe, un grupo de jóvenes huyó al notar la presencia policial y abandonó un arma de fuego en el sitio.

Con información de Néstor Delgado.