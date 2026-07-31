Relevo por la Vida: Azuero correrá este domingo por los niños con cáncer

Durante ocho horas, participantes caminarán o correrán un circuito de tres kilómetros en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero. La actividad busca recaudar fondos para los programas de apoyo de Fanlyc.

Herrera/Cada vuelta completada este domingo 2 de agosto en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero representará un aporte de $5 para ayudar a niños y adolescentes con leucemia y cáncer.

La actividad Relevo por la Vida, organizada por la Fundación Amigos de Niños con Leucemia y Cáncer (Fanlyc), llegará a La Villa de Los Santos como parte de las jornadas programadas en diferentes provincias del país.

Durante ocho horas, los participantes podrán caminar, correr, pedalear, patinar o completar en silla de ruedas un circuito de tres kilómetros. Las personas pueden participar mediante equipos integrados por empresas, instituciones, escuelas, universidades, organizaciones o grupos de amigos.

La dinámica consiste en completar la mayor cantidad posible de vueltas. Por cada recorrido de tres kilómetros, el participante o su equipo aporta B/.5 para respaldar los programas que Fanlyc desarrolla en beneficio de los pacientes y sus familias.

Apoyo para las familias que deben viajar

El Colegio Agustiniano participará en la actividad en respaldo al niño Anel y a las familias que afrontan las consecuencias económicas y emocionales de un diagnóstico de cáncer infantil.

Sor Ester Rodríguez, directora del Colegio Agustiniano, indicó que muchas familias deben trasladarse hasta la ciudad de Panamá para que sus hijos reciban atención médica, lo que implica gastos de transporte, alojamiento y alimentación.

“El tema del cáncer infantil es doloroso para muchas familias que no tienen los recursos, por ejemplo, que tienen que viajar a Panamá y todos los gastos que representan el poder quedarse, la atención espiritual, emocional que necesitan toda la familia, todo el entorno”, expresó.

Rodríguez agregó que la labor de Fanlyc también permite sensibilizar a los estudiantes sobre la enfermedad.

“Fanlyc, pues, les proporciona eso y nos ayuda a nosotros también a crear conciencia en nuestros niños de que sabemos una enfermedad que es muy común, sobre todo en nuestra región”, manifestó.

Policía de Herrera se suma al recorrido

Agentes de la zona policial de Herrera también participarán en el relevo. “Vamos a participar con varias unidades dando la vuelta por la vida”, informó Lorenzo Belafonte, de la zona policial de Herrera.

“Como miembro de la Policía Nacional me enorgullece traer a mi equipo de la zona Policía Herrera y ser parte de esto”, añadió.

Relevo por la Vida se realiza en Panamá desde hace 27 años. La iniciativa respalda los programas de alimentación, hospedaje, transporte, educación y acompañamiento emocional ofrecidos por Fanlyc a niños y adolescentes con cáncer.

Después de Azuero, las siguientes jornadas se desarrollarán el 9 de agosto en Veraguas, el 16 de agosto en Chiriquí y el 5 de septiembre en la ciudad de Panamá.