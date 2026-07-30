Coclé| Hallan cadáver de un agricultor de 56 años desaparecido en Pozo Azul Arriba

El cuerpo fue localizado en una zona boscosa y de difícil acceso del corregimiento de Chiguirí Arriba, al norte de Penonomé. La Fiscalía Regional de Coclé investiga las causas de la muerte.

Coclé/Familiares, amigos y residentes encontraron sin vida a un agricultor de 56 años de edad que permanecía desaparecido desde hacía tres días en la comunidad de Pozo Azul Arriba, corregimiento de Chiguirí Arriba, al norte del distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

El cuerpo fue localizado en un área montañosa, apartada de la entrada a la cascada y de difícil acceso. La búsqueda había comenzado la noche anterior al hallazgo, luego de que los allegados perdieran contacto con el hombre.

“Fue anoche que iniciamos la búsqueda porque ya eran tres días que estaba perdido y no sabíamos nada de él. Y entonces iniciamos la búsqueda anoche”, relató Abdiel Alexis Rodríguez, uno de los residentes que participó en el operativo.

Miembros de la comunidad y amistades del agricultor recorrieron el área hasta encontrarlo sin signos vitales. Posteriormente, entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m., dieron aviso a la Policía Nacional.

Debido a las condiciones del terreno, las autoridades llegaron aproximadamente a las 10:00 a.m. al punto donde se encontraba el cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Regional de Coclé asumió la investigación para determinar las circunstancias y la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Aguadulce para los exámenes forenses.

Los familiares solicitaron que se esclarezca lo ocurrido. “Que investiguen el caso para ver cómo el señor murió y entonces para avisar a los familiares, para decirles en qué situación murió el señor”, expresó el residente Rodríguez.

El hombre se dedicaba a la agricultura y, según miembros de la comunidad, era conocido por mantener un trato amable con sus vecinos.

Con información de Nathali Reyes.