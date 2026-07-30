Canal de Panamá descarta por ahora reducir el tránsito de buques pese a lluvias inferiores a las esperadas

La administradora designada, Ilya Espino de Marotta, informó que la vía interoceánica mantiene una reserva de agua suficiente para operar, aunque ya comunicó a sus clientes dos reducciones de calado.

Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá no prevé, por ahora, limitar el número de buques que transitan por la vía interoceánica, pese a que las lluvias se mantienen por debajo de los niveles esperados y ya se anunciaron dos reducciones de calado.

La administradora designada de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, explicó que los altos niveles registrados en los lagos al comienzo de la temporada permiten mantener una reserva de agua para continuar las operaciones.

Como tuvimos un verano bastante lluvioso, digamos, empezamos con los lagos a muy alto nivel, y ya anunciamos restricciones de calado para los buques, porque sí, definitivamente que la lluvia no está a los niveles que quisiéramos para estos meses del año”, manifestó.

Espino de Marotta indicó que, a pesar de la disminución de las precipitaciones, las reservas permitirán administrar la vía interoceánica de manera responsable.

“Pero tenemos una buena reserva que nos debe permitir manejar el Canal de una manera bastante responsable con nuestros clientes, pero sí, ya hemos anunciado dos, digamos, reducciones de calado para los clientes”, señaló.

La ingeniera aclaró que las medidas adoptadas hasta el momento no incluyen una disminución en el número de barcos que pueden transitar por el Canal.

No, no, no, todavía en este momento no, barcos pasando, todavía no se prevé que vayamos a limitar en este momento, pero es algo que nosotros con responsabilidad le avisaremos a la industria con un mes de anticipación si esto se fuera a dar”, expresó.

Espino de Marotta recordó que en 2023 las condiciones hídricas obligaron a restringir la cantidad de buques que utilizaban diariamente la ruta.

“Recordemos que en el año 23 sí tuvimos que dar, a partir de enero, restricciones en el número de buques, así que en el momento adecuado se avisará a la industria con un mes de anticipación, pero por ahora nos estamos manejando nada más con reducción de calado”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron durante reuniones con representantes de la sociedad civil, empresarios y comerciantes de la provincia de Chiriquí. La administradora designada manifestó que espera que las condiciones no se agraven y que el Canal pueda mantener sus operaciones con normalidad.

Con información de Demetrio Ábrego.