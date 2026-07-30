Juegos de Deportes Adaptados del IPHE: Más de 4,000 estudiantes participan

Las actividades se desarrollan en las 21 sedes de la institución e incluyen disciplinas como boccia, goalball, voleibol sentado y gimnasia rítmica adaptada.

Panamá/Más de 4,000 estudiantes de escuelas, programas educativos, extensiones y aulas especiales de inclusión participan esta semana en los Séptimos Juegos de Deportes Adaptados del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

Bajo el lema “Participación sin Barreras 2026”, el encuentro permite que niños y jóvenes demuestren sus habilidades en disciplinas como boccia, goalball, voleibol sentado y gimnasia rítmica adaptada.

Los juegos comenzaron el lunes 27 de julio y culminarán este viernes 31 de julio, con actividades organizadas progresivamente en las 21 sedes del IPHE en el país, según la programación oficial de la institución.

Una de las organizadoras explicó que las actividades se estructuran según la edad y el desarrollo motor de los participantes.

“Tomamos una semana. Esta semana empezamos, este año empezamos el lunes y terminamos mañana viernes con actividades deportivas adaptadas para las personas con discapacidad”, indicó.

Agregó que para los estudiantes más pequeños se preparan circuitos orientados al desarrollo de sus capacidades motoras, mientras que los de mayor edad participan en actividades y competencias deportivas.

“Nosotros realizamos circuitos para los más chiquititos, donde vamos empezando lo que es la parte del desarrollo motor de cada uno de ellos y de ahí vamos avanzando según las edades de los chicos y participamos en actividades, en competencias deportivas”, explicó.

Por su parte, José Camarena, director nacional para Rehabilitación del IPHE, señaló que cada disciplina es ajustada para garantizar la participación de los estudiantes, de acuerdo con sus condiciones y necesidades específicas.

“Se dice deporte adaptado porque los juegos se adaptan para que todos los estudiantes puedan participar”, manifestó.

Las jornadas comenzaron en las sedes de Panamá Este y Guna Yala. Durante la semana también se han realizado en Veraguas, Chiriquí, Los Santos, Bocas del Toro, Herrera, Coclé y distintos programas y escuelas de la ciudad de Panamá.

Este viernes está prevista la realización de actividades en Darién, Colón, Panamá Oeste, la Escuela de Enseñanza Especial, el Programa de Autismo y el Programa de Estimulación Precoz.

“Esta actividad institucional lo que busca es que los estudiantes que tienen condiciones muy específicas puedan participar en el deporte, porque todos tienen derecho a participar”, sostuvo el coordinador.

Con información de Jessica Román.