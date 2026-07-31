Taxistas de Veraguas protestan contra plataformas digitales y entregan pliego de peticiones a la ATTT

Representantes de las cuatro organizaciones de taxistas de Veraguas realizaron una caravana hasta la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Santiago para entregar un pliego de peticiones. Los transportistas aseguran que las plataformas digitales operan en condiciones que generan una competencia desigual y solicitaron una regulación que establezca las mismas exigencias para todos los prestadores del servicio.

Santiago, Veraguas/Representantes de las cuatro organizaciones de taxistas de la provincia de Veraguas realizaron este jueves una caravana hasta las instalaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en la ciudad de Santiago, para expresar su rechazo a la operación de plataformas digitales de transporte y solicitar una regulación que, aseguran, garantice condiciones equitativas para el sector.

Durante la manifestación, los transportistas entregaron un pliego de peticiones en el que exponen su preocupación por la presencia de estas aplicaciones, las cuales, según indican, operan sin una reglamentación específica y representan una competencia desleal para quienes prestan el servicio de transporte selectivo.

Los dirigentes del gremio señalaron que en los últimos meses han sostenido reuniones con autoridades de la ATTT, la Gobernación de Veraguas y la Alcaldía de Santiago para plantear sus inquietudes sobre el funcionamiento de estas plataformas en la provincia.

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Indicaron que una de las principales preocupaciones es que algunas empresas han iniciado actividades de promoción presencial mientras aún se encuentra pendiente una reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo sobre la prestación de este servicio.

Asimismo, sostuvieron que los conductores de taxis deben cumplir con una serie de requisitos legales y administrativos, entre ellos licencias profesionales, pólizas de seguro para el vehículo y los pasajeros, además de otras obligaciones que, a su juicio, no son exigidas en las mismas condiciones a quienes operan mediante plataformas digitales.

Los transportistas reconocieron que el tema continúa en análisis y señalaron que esperan la instalación de una mesa de trabajo anunciada por el Ejecutivo y la dirección general de la ATTT para discutir el futuro de estas aplicaciones y su posible regulación. En Veraguas circulan actualmente más de 500 taxis.

Los dirigentes del sector esperan que las autoridades evalúen el impacto de las plataformas digitales sobre el transporte selectivo y definan un marco regulatorio que garantice igualdad de condiciones para todos los prestadores del servicio.

Con información de Ney Castillo