'Queremos respuestas': familias de panameños reclutados en la guerra entre Rusia y Ucrania piden justicia

Tras la aprehensión de una persona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con un caso de trata de personas, familiares de jóvenes que aseguran haber sido engañados para viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania solicitaron que las investigaciones permitan identificar a los responsables y esclarecer el paradero de quienes permanecen desaparecidos.

David, Chiriquí/La captura de una persona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, investigada por su presunta vinculación con un caso de trata de personas, reavivó el reclamo de familiares de jóvenes panameños que aseguran haber sido engañados para viajar al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Los allegados manifestaron su esperanza de que las investigaciones avancen de manera objetiva, permitan identificar a todos los responsables y contribuyan a esclarecer el paradero de quienes permanecen desaparecidos o de quienes se desconoce su situación en la zona de guerra.

Según los familiares, varios jóvenes aceptaron ofertas que les prometían oportunidades de estudio, empleo y mejores condiciones de vida en el extranjero. Sin embargo, manifestaron que, una vez fuera del país, fueron trasladados a instalaciones militares y posteriormente enviados al frente de combate.

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Uno de los familiares relató que a su ser querido le aseguraron que sería hospedado en un hotel y tendría acceso a estudios universitarios, pero la realidad, según dijo, fue completamente distinta. "Lo llevaron a una base militar. Después de apenas unos días de entrenamiento nos avisó que iba a una misión", expresó.

Los familiares también cuestionaron que personas sin experiencia militar fueran enviadas a una zona de conflicto tras recibir una preparación mínima. La reciente aprehensión se produjo luego de un operativo en el que las autoridades también rescataron a tres presuntas víctimas, dentro de una investigación por el delito de trata de personas.

Los afectados esperan que las diligencias permitan determinar si existe una estructura dedicada a captar personas mediante falsas promesas y que las autoridades puedan ubicar a quienes aún permanecen en el conflicto o cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Con información de Demetrio Ábrego