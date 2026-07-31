Taxistas de Veraguas protestan contra plataformas digitales y entregan pliego de peticiones a la ATTT

Representantes de las cuatro organizaciones de taxistas de Veraguas realizaron una caravana hasta la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Santiago para entregar un pliego de peticiones. Los transportistas aseguran que las plataformas digitales operan en condiciones que generan una competencia desigual y solicitaron una regulación que establezca las mismas exigencias para todos los prestadores del servicio.