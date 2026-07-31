Taxistas de Veraguas protestan contra plataformas digitales y entregan pliego de peticiones a la ATTT

Representantes de las cuatro organizaciones de taxistas de Veraguas realizaron una caravana hasta la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Santiago para entregar un pliego de peticiones. Los transportistas aseguran que las plataformas digitales operan en condiciones que generan una competencia desigual y solicitaron una regulación que establezca las mismas exigencias para todos los prestadores del servicio.

Representantes de las cuatro organizaciones de taxistas de Veraguas realizaron una caravana hasta la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Santiago para entregar un pliego de peticiones. Los transportistas aseguran que las plataformas digitales operan en condiciones que generan una competencia desigual y solicitaron una regulación que establezca las mismas exigencias para todos los prestadores del servicio.

Santiago, Veraguas/Representantes de las cuatro organizaciones de taxistas de la provincia de Veraguas realizaron este jueves una caravana hasta las instalaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en la ciudad de Santiago, para expresar su rechazo a la operación de plataformas digitales de transporte y solicitar una regulación que, aseguran, garantice condiciones equitativas para el sector.

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