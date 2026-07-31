'Queremos respuestas': familias de panameños enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania piden justicia
Tras la aprehensión de una persona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con un caso de trata de personas, familiares de jóvenes que aseguran haber sido engañados para viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania solicitaron que las investigaciones permitan identificar a los responsables y esclarecer el paradero de quienes permanecen desaparecidos.
David, Chiriquí/La captura de una persona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, investigada por su presunta vinculación con un caso de trata de personas, reavivó el reclamo de familiares de jóvenes panameños que aseguran haber sido engañados para viajar al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.