'Queremos respuestas': familias de panameños enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania piden justicia

Tras la aprehensión de una persona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con un caso de trata de personas, familiares de jóvenes que aseguran haber sido engañados para viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania solicitaron que las investigaciones permitan identificar a los responsables y esclarecer el paradero de quienes permanecen desaparecidos.