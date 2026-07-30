Aprehenden a sospechoso de captar panameños con falsas ofertas de trabajo para enviarlos a zona de guerra

Como parte de la diligencia, las unidades policiales rescataron a dos víctimas de nacionalidad panameña, quienes estaban a punto de viajar bajo este supuesto ofrecimiento laboral.

Un ciudadano panameño fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando, presuntamente, intentaba trasladar a dos personas captadas con falsas ofertas de trabajo para reclutarlas con fines relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania, informó la Policía Nacional.

La captura se da tras una investigación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional que lo vincula con una presunta red criminal dedicada a la trata de personas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente captaba ciudadanos panameños mediante falsas ofertas de trabajo con el objetivo de trasladarlos y reclutarlos para actividades relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Como parte de la diligencia, las unidades policiales rescataron a dos víctimas de nacionalidad panameña, quienes estaban a punto de viajar bajo este supuesto ofrecimiento laboral.

Al momento de la aprehensión, las autoridades encontraron en poder del sospechoso los pasaportes de ambas víctimas, elemento que forma parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

El aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que continuará con los trámites e investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas.