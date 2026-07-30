Chile y Venezuela acuerdan la ‘normalización’ de sus relaciones tras romper en 2024

En un comunicado conjunto, las cancillerías de ambos países informaron que elaborarán una hoja de ruta para reanudar de manera "progresiva" los lazos diplomáticos.

El gobierno de Chile anunció el jueves que acordó un plan con Venezuela para reestablecer sus relaciones bilaterales mediante la apertura de servicios consulares, tras su ruptura en 2024 por tensiones entre los entonces mandatarios Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

En julio de 2024, el gobierno chavista ordenó la salida de Venezuela de su personal diplomático de Chile y de otros seis países, que pidieron la "revisión completa de los resultados" de las elecciones en las que se había declarado ganador a Maduro.

Cerca de 700.000 venezolanos viven en Chile, la mayor comunidad de migrantes en el país.

"Se ha logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones (...). A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa", dijo el presidente ultraderechista José Antonio Kast en el palacio presidencial.

El quiebre de las relaciones entre ambos países era un obstáculo para la política migratoria de Kast, que busca expulsar a la mayoría de los 330.000 indocumentados que residen en Chile, la mayoría de ellos venezolanos.

En un comunicado conjunto, las cancillerías de ambos países informaron que elaborarán una hoja de ruta para reanudar de manera "progresiva" los lazos diplomáticos.

"En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales", expresaron.

El acuerdo "nos va a permitir avanzar en los tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico", dijo Kast.

Arreglar los papeles

El ultraderechista asumió la presidencia en marzo con el compromiso de imponer "mano dura" contra la migración irregular, a la que asocia al aumento de la criminalidad.

Pero aunque aumentó el flujo de expulsiones de migrantes a través de aviones militares, ninguno de ellos era venezolano. Sin lazos, el gobierno chileno no podía coordinar las repatriaciones.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló que aún no hay una fecha para reabrir los consulados en ambos países, pero que el fin de semana el jefe de asuntos consulares viajará a Caracas para tramitar el proceso, en una entrevista con la televisora estatal TVN.

Mackenna aseguró que cuando se reabran las oficinas, los venezolanos residentes en Chile podrán "poner al día sus papeles y empezar a normalizar" su situación migratoria.

El mes pasado, Chile envió ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela, tras los devastadores terremotos que dejaron miles de muertos.

Estas dos naciones sudamericanas iniciaron sus relaciones diplomáticas en 1858.