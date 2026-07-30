Extraditan desde España a alias 'El Abogado', presunto cabecilla de estructura criminal vinculada al narcotráfico

Su captura en España se suma a la detención en Panamá de alias "Rujito" , también identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de esta estructura criminal.

Jean Carlos Valencia Escobar, alias "El Abogado", fue extraditado desde España a Panamá, mediante una notificación roja de Interpol. El presunto cabecilla de la pandilla BGD ISIS, con base en Santa Eduviges, era requerido en Panamá por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, dentro de la Operación Antipandillas (Combate).

Las autoridades panameñas informaron que Valencia Escobar era buscado mediante la notificación roja A-7858/5-2026 por su presunta vinculación con actividades de esta organización criminal.

Su captura en España se suma a la detención en Panamá de alias "Rujito", también identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de esta estructura criminal.

Investigaciones

De acuerdo con las investigaciones, los cabecillas viajaban constantemente entre Panamá y Europa para coordinar operaciones de narcotráfico con organizaciones criminales internacionales. Según la Policía, alias "El Abogado" desempeñaba un papel clave en las negociaciones relacionadas con el envío de droga hacia territorio europeo.

Las autoridades explicaron que la organización utilizaba la contaminación de contenedores, tanto dentro de puertos como en zonas de consolidación de carga fuera de las terminales marítimas, para introducir sustancias ilícitas en cargamentos con destino a Europa.

Además del narcotráfico, la estructura criminal es investigada por su presunta participación en homicidios y otros delitos violentos cometidos en el país.